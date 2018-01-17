Hakim ve savcılara yardımcı geliyor

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun 2018 hedefleri kapsamında, hakim ve savcıların mesleki ve kişisel gelişimlerinin sağlanması için çalışmalar yapılacak. Hakim ve savcı yardımcılığı müessesesi de yargıya kazandırılacak.

Yeni Şafak'tan Osman Özgan'ın haberine göre, yargının etkinlik ve verimliliğinin arttırılması için teftiş sistemi yenilenecek. Buna göre, denetim ve soruşturmalarda uygulama birliğinin sağlanması ve müfettişlerin iş yükünün azaltılması için sabit raportörler görevlendirilecek.

Denetim sürecinde UYAP'ın etkinliği artırılacak. Teftiş sistemini etkinleştirmeye yönelik yapılan durum analizinin sonucuna göre, müfettişler için gerekli iş standartları geliştirilecek.

HSK'nın 2018 hedefleri kapsamında, hakim ve savcıların mesleki ve kişisel gelişimlerinin sağlanması için çalışmalar yapılacak. İlk aşamada hakim ve savcıların, yabancı dil, yüksek lisans, doktora gibi akademik çalışma ve eğitim imkanlarından yararlanmaları sağlanacak. Hakim ve savcı yardımcılığı müessesi de yargıya kazandırılacak. Bu kapsamda, müessenin kurulmasına yönelik mevzuat çalışmaları yapılacak.

İHTİSAS MAHKEMELERİNİN SAYISI ARTTIRILACAK

Öte yandan, yargının verimliliğini artırmak adına ihtisas mahkemelerinin sayısı artırılacak ve mahkeme yönetim sistemi desteklenecek. HSK'nın daha şeffaf bir yapıya kavuşması ve etkinliğinin artması için Genel Kurul, Daireler ve Genel Sekreterliğin emsal niteliğindeki karar ve görüşleri kişisel verileri korunarak paylaşıma açılacak.