Kaftancıoğlu: O fotoğraf için Erdoğan'dan özür diliyorum

Kaftancıoğlu, eşinin sosyal medyada paylaştığı 'domuz' fotoğrafıyla ilgili olarak şunları söyledi:
"Şu resmi karşınıza getirmekten utanç duyuyorum. Benim durduğum ve yaptığım siyasi mücadele kimlerin ne yediğine ne içtiğine neye inandığıyla değil insanların hak ve özgürlükleri çevrçevesinde neyle mücadele ettiğidir. Sevgili eşimin paylaştığı fotoğraf var. Söylemeyi ayıp sayarak bir detaya dikkatinizi çekeceğim. Çatal ve bıçağın şeklinden karşıdakinin olduğu var. Yurt dışından bir arkadaşı… Bu görseli paylaşan eşimin babası öldürülmeden iki gün önce bir parti genel başkanı tarafından hedef gösterilmişti. Ve oğlunun da bu topraklarda gülüp geçeceğimiz bir paylaşım nedeniyle tüm kamuoyunda hedef gösterilmesinin takdirini sizlere bırakıyorum. Bunu ayıp sayıyorum. Bunun AKP genel başkanı tarafından hedef gösterilmesi ayrımcı politikaların geldiği noktayı gösteriyor. Bu paylaşım yerlidir, yersizdir, tartışılır. Askerlerimize yedirilen at etiyle daha çok ilgilenilseydi biz böyle bir ülke olmazdık. Ben eşimin sadece kul hakkı yemesine izin vermem."
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu basın açıklaması yapıyor @evrenselwebtv https://t.co/TuLwZU5zmL— Evrensel Gazetesi (@evrenselgzt) 17 Ocak 2018
'ÇOCUKLAR ÖLMESİN DİYE MÜCADELE EDİYORUM'
Kaftancıoğlu çocuğunun hedef gösterildiği tweeti göstererek "Bu ülkenin çocukları ölmesin diye mücadele ediyorum. Beni hedef gösteriyorlar. Bu ülkenin çocukları masumdur. Yasin Börü de masumdur" dedi.
'DEMİRTAŞ'A SELAM SÖYLÜYORUM'
HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile çekilen fotoğrafını da gösteren Kaftancıoğlu, sözlerine şu ifadelerle devam etti:
"Hiçbir rahatsızlık duymuyorum. Halkın iradesi ile seçilmiş Selahattin Demirtaş'a selam söylüyorum.
'ANNESİNE KÜFREDİLEN GÖRSELİ PAYLAŞTIĞIM İÇİN ERDOĞAN'DAN ÖZÜR DİLERİM'
'YALAN MI SÖYLEMİŞİM?'
Alın size nur gibi mağduriyet demişim, yalan mı söylemişim arkadaşlar? Kendileri demediler mi 'Bu darbe bizim için Allah'ın lütfu' diye. Hepimiz birlikte yaşamıyor muyuz OHAL'i.
'MUSTAFA KEMAL'İN ASKERLERİYİZ' TARTIŞMASI
Ben Mustafa Kemal'in değerlerini yaşamış ve özümsemiş biri olarka hiçbir zaman 'Ben Atatürkçüyüm, ben solcuyum' gibi kendimi tanımlamadım. Benim hekim olarak insan hakları savunucusu olarak 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' ifadesini militer bulduğumu söyledim ancak Mustafa Kemal'in yoldaşı olduğumuzu söyledim."
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)