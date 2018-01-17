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    CHP İstanbul 36. Olağan İl Kongresi'nde il başkanlığına seçilen Canan Kaftancıoğlu

    Kaftancıoğlu: O fotoğraf için Erdoğan'dan özür diliyorum

    © AA/ Serhat Çağdaş
    Türkiye
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti grup toplantısında sert sözlerle hedef aldığı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, hakkında yöneltilen eleştirilere yanıt verdi. Kaftancıoğlu, Erdoğan'ın annesine küfredilen bir fotoğrafı paylaştığı için özür dilediğini aktarırken Demirtaş'ı da halkın seçtiğini hatırlatarak selam söyledi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA/ Cumhurbaşkanlığı / Yasin Bülbül
    Erdoğan'dan Kaftancıoğlu tepkisi: Resim ona ait değilse bile vandallığa sahip çıkıyor
    Erdoğan'ın AK Parti Grup Toplantısı'nda sert eleştirilerine maruz kalan Kaftancıoğlu, bu eleştiriler konusunda açıklama yapmak zorunda kaldığı için özür dileyerek sözüne başladı.

    Kaftancıoğlu, eşinin sosyal medyada paylaştığı 'domuz' fotoğrafıyla ilgili olarak şunları söyledi:

    "Şu resmi karşınıza getirmekten utanç duyuyorum. Benim durduğum  ve yaptığım siyasi mücadele kimlerin ne yediğine ne içtiğine neye inandığıyla değil insanların hak ve özgürlükleri çevrçevesinde neyle mücadele ettiğidir. Sevgili eşimin paylaştığı fotoğraf var. Söylemeyi ayıp sayarak bir detaya dikkatinizi çekeceğim. Çatal ve bıçağın şeklinden karşıdakinin olduğu var. Yurt dışından bir arkadaşı… Bu görseli paylaşan eşimin babası öldürülmeden iki gün önce bir parti genel başkanı tarafından hedef gösterilmişti. Ve oğlunun da bu topraklarda gülüp geçeceğimiz bir paylaşım nedeniyle tüm kamuoyunda hedef gösterilmesinin takdirini sizlere bırakıyorum. Bunu ayıp sayıyorum. Bunun AKP genel başkanı tarafından hedef gösterilmesi ayrımcı politikaların geldiği noktayı gösteriyor. Bu paylaşım yerlidir, yersizdir, tartışılır. Askerlerimize yedirilen at etiyle daha çok ilgilenilseydi biz böyle bir ülke olmazdık. Ben eşimin sadece kul hakkı yemesine izin vermem."

    Canan Kaftancıoğlu
    © AA/ Serhat Çağdaş
    Erdoğan'ın hedefindeki Kaftancıoğlu: Memnuniyet duydum, çok teşekkür ediyorum
    (Taş atan kadın fotoğrafı hakkında) Benim için en güzel yanı benim yarı yaşımda birine benzetilmiş olmak. Bu kişi kimdir nedir bilmiyorum, bu kişinin bu kadar teşhir edilerek haklarının gasp edildiğinin altını çizmek istiyorum."

    'ÇOCUKLAR ÖLMESİN DİYE MÜCADELE EDİYORUM'

    Kaftancıoğlu çocuğunun hedef gösterildiği tweeti göstererek "Bu ülkenin çocukları ölmesin diye mücadele ediyorum. Beni hedef gösteriyorlar. Bu ülkenin çocukları masumdur. Yasin Börü de masumdur" dedi.

    'DEMİRTAŞ'A SELAM SÖYLÜYORUM'

    HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile çekilen fotoğrafını da gösteren Kaftancıoğlu, sözlerine şu ifadelerle devam etti:

    "Hiçbir rahatsızlık duymuyorum. Halkın iradesi ile seçilmiş Selahattin Demirtaş'a selam söylüyorum. 

    'ANNESİNE KÜFREDİLEN GÖRSELİ PAYLAŞTIĞIM İÇİN ERDOĞAN'DAN ÖZÜR DİLERİM' 

    Canan Kaftancıoğlu
    © AA/ Serhat Çağdaş
    HDP: Bütün kadınlar Kaftancıoğlu'na sahip çıkmalı
    Gezi ile ilgili olarak söylediğim her şeyin arkasındayım. Bir tanesi hariç. Gezi direnişi sayesinde hepiniz gibi ben de bir sürü sosyal medya paylaşımı yaptım. Orada gözümden kaçmış bir şey var. Hepimiz insanız, hepimiz hata yaparız. Orada yaptığım hatayı özür dileyerek paylaşmak istiyorum. Ben sayın Erdoğan'ın annesine küfür olan bir duvar yazısını da paylaşmışım. Bizim için anne olmak ve annelik kutsaldır. Ben hiç kimsenin annesine bir şey dedirtmeyeceğim gibi Erdoğan'ın annesine de bir şey dedirtmem. Sayın Erdoğan'dan özür dilerim. Ama anneleri de meydanlarda yuhalatmayalım, 'Ananı da al git' demeyelim.

    'YALAN MI SÖYLEMİŞİM?'

    Alın size nur gibi mağduriyet demişim, yalan mı söylemişim arkadaşlar? Kendileri demediler mi 'Bu darbe bizim için Allah'ın lütfu' diye. Hepimiz birlikte yaşamıyor muyuz OHAL'i. 

    'MUSTAFA KEMAL'İN ASKERLERİYİZ' TARTIŞMASI

    Ben Mustafa Kemal'in değerlerini yaşamış ve özümsemiş biri olarka hiçbir zaman 'Ben Atatürkçüyüm, ben solcuyum' gibi kendimi tanımlamadım. Benim hekim olarak insan hakları savunucusu olarak 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' ifadesini militer bulduğumu söyledim ancak Mustafa Kemal'in yoldaşı olduğumuzu söyledim."

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    Etiketler:
    HDP, CHP, AK Parti, Canan Kaftancıoğlu, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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