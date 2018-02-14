'Yerli yolcu uçağı projesi rafa kalktı'

Cebeci, "Yerli yolcu uçağı rafa kalktı" başlıklı yazısında projenin başlangıcı ve bitişine dair şunları yazdı:
"Fatih ve Eren Özmen çiftinin sahibi olduğu şirket (SNC), imalatı durmuş Alman Dornier platformu üzerine bir uçak yapacaktı. Bölgesel uçak pazarında kendisini kanıtlamış ve birçok ülke tarafından da bu uçaklar kullanılmıştı. Dornier 328 modernize edilecek, uçağın TRJET 328 olarak hem jet motorlu hem de pervaneli iki model imal edilecekti. İkinci adımda ise sıfırdan TRJET 628 olmak üzere hem pervaneli hem de jet modelleri de tasarlanıp üretilecekti.
Sierra Nevada uçağın başlangıçta ABD’de kendi hatlarında imal edilmesini istedi. Böylelikle FAA ile sertifikasyon süreci hızla aşılacaktı. Sonrasında imalat Ankara’da kurulacak fabrikada yapılacaktı. Şu anda Türk yolcu uçağından kimse söz etmiyor. Geleceği belli değil. Projeden vazgeçildiğini de kimse deklare etmiyor. SNC de aldığı Dornier platformu hakları ellerinde, ne yapacağını bilmiyor."
SEÇİM ÖNCESİ DUYURULMUŞTU
TRJET isimli proje, 7 Haziran seçim kampanyasına rastlayan 27 Mayıs 2015’te dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu tarafından büyük heyecanla açıklanmıştı.
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