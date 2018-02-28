Sinop'ta kuru yük gemisinde patlama: 1 ölü, 1 yaralı

Sinop'un yaklaşık 15 mil açığında demirli bulunan kuru yük gemisinin kazan dairesinde gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi.

Patlamada ilk belirlemelere göre bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı. Deniz polisi botuyla gemiden alınan yaralı, Sinop Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SİNOP BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül, patlamayla ilgili yaptığı açıklamada, "Aldığım duyumlara göre, kaynak yapılırken bir patlama olduğundan bahsettiler. AFAD olsun, emniyet olsun, ambulans olsun hepsi orada. 1 ölü ve 1 yaralıdan bahsediyorlar" diye konuştu.