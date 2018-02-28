Demet Akalın'dan TRT'ye tepki: Neden ve nasıl yasaklanmışım, doğru mu?

Aralarında Sıla, Berkay, Bengü ve Nükhet Duru’nun da bulunduğu çok şarkıcıyla birlikte kendisine de gelen TRT yasağını sosyal medya üzerinden öğrenen şarkıcı Demet Akalın açıklamada bulndu.

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'in sorusuyla TRT yönetiminin 142 Türkçe, 66 Kürtçe şarkıyı yasakladığı ortaya çıkmıştı. Buna göre, 2016'nın yasaklı listesinde Sıla, Nazan Öncel, Demet Akalın gibi Türkçe popun tanınmış isimleri de bulunuyor.

‘Ah Ulan Sevda’ isimli parçası yasaklılar listesinde bulunan şarkıcı Akalın, sosyal medya hesabından TRT'ye şöyle seslendi: "Allah Allah, neden ve nasıl yasaklanmışım!? Doğru mu TRT?"

https://t.co/Z9fzGUf1Od allah allahh neden ve nasil yasaklanmisim? Dogrumu @trt — Demet Akalin Kurt (@DemetAkalin) February 28, 2018

​'HAZIR TRT YASAKLAMIŞ, PAYLAŞAYIM BARİ'

Akalın diğer bir paylaşımında ise, yasağa konu olan şarkısını yayınlayarak, "Hazır TRT yasaklamış! Paylaşayım bari!" ifadelerini kullandı.

Demet Akalın — Ah Ulan Sevda https://t.co/rsbTNqBGlf @YouTube aracılığıyla hazir trt yasaklamis!! Paylasiyim bari!!!!! — Demet Akalin Kurt (@DemetAkalin) February 28, 2018

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