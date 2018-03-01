'Sivil öldürecek olsak Cihangir'den başlarız' diyen Keser: Dikkat çekmek istedim

Akit gazetesi, hakkında, 'Basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik'suçlamasıyla 4.5 yıla kadar hapis talebiyle dava açılan Keser'in savcılık ifadesini yayınladı.

Habere göre Keser ifadesinde, "PKK yanlısı hesapların daha önce Sur ve Cizre'de olduğu gibi sivillerin öldürüldüğü şeklindeki algı operasyonlarını gördüm ve buna dikkat çekmek istedim. Programım bir bütün olarak ele alındığında maksadımın kesinlikle bu tür bir söylem olmadığı anlaşılacaktır" dedi.

Haberde RTÜK'ün Akit TV'ye üç kez program durdurma ve para cezası verdiği belirtilerek, Keser'in sözlerine gösterilen tepkiler ise 'linç girişimi' olarak nitelendirildi.

Akit söz konusu olayın sorumlusunun ise 'Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar olduğunu iddia etti.