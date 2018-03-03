Yıldırım: Raco temizlendi

Başbakan Binali Yıldırım, Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Kahraman Mehmetçiklerimiz destan yazıyor. Raco'yu da teröristlerden temizlediler" dedi. TSK ve ÖSO'nun Afrin'e ilerlediğini söyleyen Yıldırım, "Bugün Afrin yarın bir başka yer" diye konuştu.

AK Parti Konya İl Kongresi'nde konuşan Yıldırım, "Başbakan bizi Afrin'e götür" sloganları üzerine, "Afrin'de kahraman Mehmetçiklerimiz destan yazıyor. Raco'yu da teröristlerden temizlediler. İhtiyaç olursa sizler her zaman hazırsınız, bunu biliyoruz" dedi.

Afrin'in çevlendiğini söyleyen Yıldırım, "Afrin çevrelenmiş durumda. Sınırlarımıza yakın bölgelerin tamamını terör yuvalarından temizledik. Şimdi Mehmetçik'imiz; özel harekatçılar, jandarmamız, polisimiz, güvenlik korucularımız ve ÖSO'ya ait yiğitler adım adım Afrin'e ilerliyor. Nerede bir terör tehdidi varsa o bizim için hedeftir. Bugün Afrin yarın bir başka yer" diye konuştu.

'OPERASYONLAR AVRUPA'NIN BARIŞI İÇİN'

"Nerede bu ülkenin sınırlarına, bu milletin can ve mal güvenliğine, toprak bütünlüğümüze yönelik bir tehdit olursa orada oluruz, o tehdidi bertaraf ederiz" diyen Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bu operasyonlar aslında Avrupa'nın da barışı içindir. Dünyadaki küresel barış için de gereklidir. Terörle işbirliği yapanlar bölgede barışı tehlikeye atıyor. Meşru bir devlet terör örgütleriyle işbirliği yapamaz. Terör örgütlerine sempati besleyenlerin eline kan bulaşır."

'AK PARTİ VE MHP, YENİKAPI RUHUNA SAHİP ÇIKTI'

Cumhur İttifakı'na da değinen Yıldırım, "AK Parti ve MHP, Yenikapı ruhuna sahip çıktı ve birlikte 2019 seçimlerine gitmeye karar verdi. Ne dedik, mesele memleketse gerisi teferruattır. İnşallah 'Cumhur İttifakı'yla genel seçimlerde de birlik ve beraberliği sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Yıldırım, "Cumhur İttifakı ile genel seçimlerde birlik ve beraberliği sağlayacağız. Gizli kapaklı yapılan ittifaklara artık ihtiyaç olmayacak. Düzenlemeleri yaptık, ana muhalefet partisi her zaman olduğu gibi yine buna da itiraz ediyor. Bu bir koalisyondur diyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini hatırlayın, kapı kapı dolaşarak gizli kapaklı ittifak yapan bunlardı. 16 Nisan halk oylamasında ne kadar millet düşmanı varsa birlikte hayır cephesini kurmaya çalışan siz değil miydiniz? Şimdi artık her şey şeffaf. Partiler bir araya gelecek, seçime birlikte gidecek" diye konuştu.