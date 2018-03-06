İstanbul’da yasaklı madde taşıma şüphesiyle 4 Rus gözaltına alındı

Losev, "Saat 14.00 sularında, dört Rus vatandaşın gözaltına alındığı bilgisi geldi. Onlar Rusya'dan İstanbul üzerinden transitle seyahat ediyordu. Aktarmayı beklerken şehirde gözaltına alındılar" dedi.

Rusların "yasaklı madde taşıma şüphesiyle" gözaltına alındığını söyleyen Losev, ikisinin daha sonra serbest bırakıldığını, diğerlerinin polis karakolunda tutulduğunu belirterek, "Diplomatlarımız sürekli onlarla irtibat halindeler. Ayrıca Türk tarafıyla da görüşüyoruz. Bu sorunu acil biçimde çözmeye çalışıyoruz" dedi.