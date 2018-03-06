THY'den 'yakıtsız kalkış' iddiasına yalanlama

Türk Hava Yolları (THY) Sözcü gazetesinin 'yakıtsız kalkış' iddiasını yalanladı ancak bir hostesin yaralanmasına sebep olduğu ifade edilen olayla ilgili bilgi vermedi.

© AFP 2018/ STEFFI LOOS THY uçağı yakıtsız kalkmaya çalıştı: 1 yaralı

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından, THY uçağının yakıtsız kalkışa geçmeye çalıştığı ve bunun son anda fark edilmesi sonucu yapılan ani fren dolayısıyla bir hostesin yaralandığı ifade edilen haberi yalanladı.

Sözcü gazetesinde yer alan haberi yalanlayan Üstün'ün açıklaması şöyle:

"3 Mart Cumartesi İstanbul-Ankara seferini yapan TK 2182 sefer sayılı uçağımıza ilişkin olarak haberlerde bahsi geçen bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır. Konuyla ilgili Türk Hava Yolları olarak hukuki süreci başlatmış bulunmaktayız."

3 Mart Cumartesi İstanbul — Ankara seferini yapan TK 2182 sefer sayılı uçağımıza ilişkin olarak haberlerde bahsi geçen bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır.

Konuyla ilgili Türk Hava Yolları olarak hukuki süreci başlatmış bulunmaktayız. — Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) 5 Mart 2018

Öte yandan uçakta olduğunu ifade eden 'signoreasc' rumuzlu ekşisözlük kullanıcısı olayı özetle şöyle anlattı:

uçak yarım saat rötar yaptı. bu sırada yolcular bir koordinasyon probleminden dolayı bekleme salonunda tutulmak yerine 10 dakika kadar apronda uçağa dayanan merdivende bekletildi. saçma bir boarding'den sonra taksiye başladık ancak muhtemelen uçağın önüne bir şey çıktı veya kuleden dur emri geldi ve pilot aniden bir saniyeliğine fren yaptı (durmadı bile). bu sırada yemek hazırladığı için ayakta olan hosteslerden ikisi yaralanmış.

bize burada bir açıklama yapıldı: "prosedür gereği hostes sayısı eksik olarak devam edemeyeceğimiz için hostes değişimi yapılıp operasyona devam edilecektir". bu sırada rötardan dolayı zaten gerilen yolcular iyice sinirlendi. bir yolcu "annem komada, ölürse ve göremezsem hesabını nasıl vereceksiniz?" diye ayaktaki erkek kabin memurunun üzerine yürüdü. memur adamı sakinleştirdi ve yerine oturmasını sağladı.

kritik nokta şu: biz yeni hostesleri beklerken 1 saat gibi bir süre uçak çalışır vaziyetteydi. bu yüzden de haliyle yakıt harcadı. ankara gibi kısa bir mesafede depoyu fullerseniz o ağırlıkla uçağı yere indiremezsiniz. en iyi ihtimalle inişte yakıt dolu kanatları esenboğa'ya bırakırsınız. zaten az olan yakıt o süreçte de harcandığı için pilot anons yaptı. "hostesler değişti, birazdan yakıt alıp operasyona devam edeceğiz"

bu anonsu bizim yolcular "yakıt yok muydu?" olarak yorumladı.