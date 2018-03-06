Tuvalet çukuru kazarken Roma dönemine ait mozaik buldu

DHA'nın haberine göre, Kozan'a bağlı Hamamköyü mahallesinde yaşayan 3 çocuk babası Serkan Biçer, evinin arkasındaki alanda tuvalet çukuru açarken yaklaşık 1 metre derinlikte renkli taşlara rastladı.

Jandarmaya haber verilmesinin ardından olay yerine Adana Müzeler Müdürlüğü'nden arkeologlar inceleme yaptı. Mozaiklerin Roma dönemine ait olabileceği, alanın 1600 yıllık bir geçmişe sahip olduğu belirtildi.

© Fotoğraf: DHA Adana’da tuvalet kazısı sırasında Roma dönemine ait 16 asırlık mozaik bulundu.

Bunun üzerine jandarma, kalıntıların bulunduğu alanın çevresine kamera sistemi yerleştirerek koruma altına aldı.

Bölgede kazı yapılması kararı alındığı belirten ev sahibi Serkan Biçer, "Tapulu arsamıza tuvalet çukuru kazmak istedim. Kazarken, bazı renkli taşlara rastladım. Kazdıkça daha farklı desenler ortaya çıkmaya başladı. Bunların tarihi değerinin olduğunu söyleyerek jandarmaya haber verdik. Gelen görevliler önümüzdeki günlerde burada yaklaşık bir dönüm arazi üzerinde kazı çalışmasının yapılacağını ve bu kazıdan sonra daha net bir bilgi elde edileceğini söyledi" dedi.