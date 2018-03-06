Erdoğan: Adaletin tıkandığı yerde diğer erklerin sağlıklı çalışabilmesi mümkün değildir

Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Yargıtay'ın 150. Yılı Sempozyumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
- Yargıtayımız Osmanlı döneminde 6 Mart 1898 yılında kurulan Divan-ı Ahkam-ı Adliye ile devreye girmiştir. Türkiye tarihinde ilk defa yargı kurumlarının darbecilere karşı açık ve net duruşu ile karşılaşmıştır. Geçmişte darbe dönemlerinde iyi sınav veremeyen yargı camiamızın 15 Temmuz'da gösterdiği cesaret ve dirayet takdire şayandır.
- Terör örgütünün üzerinde en çok çalıştığı kurum olmasına rağmen, yargı mensuplarımızın başarısı adalet teşkilatımızın içine sızmış 4 bin civarındaki terör örgütü üyesi hakim ve savcının tasfiyesine rağmen gerçekleşmiştir. Bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.
'YARGI ORGANLARIMIZIN BAŞARISI, ÜLKEMİZİN EN ÖNEMİL KAZANCIDIR'
- Genel başkanı olduğum partinin ismini ararken çok araştırdık, çok düşündük ve sonunda Adalet ve Kalkınma Partisi adını verdik. 81 vilayette bunu gerçekleştirdik. Bilimsel yaptık.
- Her alanda olduğu gibi yargıda da yepyeni bir dönemi başlattık. Pek çok reformu hayata geçirdik.
- 235 adalet sarayını hizmete sunarak yargı kurumlarımızı kaymakamlık binalarının bodrum katlarındaki izbe binalardan bizler kurtardık.
'BİZ DE BU OYUNA GELDİK'
- Pek tasvip etmiyorum ama UYAP ile adliyeleri birbirine bağlayarak yapılan işlemler rahatça takip ediliyor. Bana göre çokça sıkıntılarını açıkça görüyoruz. Keşke bu şekilde değil de klasik sistemde bu iş geç de olsa yürüse, daha adil olarak tecelli etseydi. UYAP'ta FETÖ'nün bu tezgahı iyi kurmuş olması, özeleştiri olarak söylüyorum; biz de bu oyuna geldik. Geç gelen adalet, adalet değildir. Elimizden gelen çabayı göstermeye devam edeceğiz.© AA/ Yasin Bülbül/Cumhurbaşkanlığı
'ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 2878'
- Türkiye bu reformları yaparken terör örgütleri ile yoğun bir mücadele yürütmektedir. Demokrasi ile güvenlik arasındaki dengeyi Türkiye olarak iyi kurabilen başka bir ülke var mıdır, ben bilmiyorum.© AA/ Genelkurmay Başkanlığı
- Afrin'deki mücadelede etkisiz hale getirilen terörist sayısı salona girerken 2878 olmuştur. Bu mücadeleyi Mehmetçiğimiz dağ tepe, kar kış, kar bora demeden sürdürmektedir.
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