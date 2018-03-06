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    Recep Tayyip Erdoğan

    Erdoğan: Adaletin tıkandığı yerde diğer erklerin sağlıklı çalışabilmesi mümkün değildir

    © AA/ Fatih Aktaş
    Türkiye
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    "Yasama organının çıkardığı kanunları ete kemiğe büründüren yargı organlarımızın başarısı ülkemizin en önemli kazancıdır" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adaletin tıkandığı yerde diğer erklerin sağlıklı çalışabilmesi mümkün değildir" dedi. Erdoğan, yargının 15 Temmuz'da gösterdiği cesaretin takdire şayan olduğunu söyledi.

    Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Yargıtay'ın 150. Yılı Sempozyumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

    • Rüştü Cirit
      © AA/ Mehmet Ali Özcan
      Yargıtay Başkanı Cirit: Türkiye'de yargı bağımsız ve tarafsızdır, hiçbir merciden emir alamaz
      Yüksek yargı camiamızın kıymetli mensupları, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Ülkemizin adliye mahkemelerinde verilen hükümler konusundaki son inceleme mercii olan Yargıtayımızın 150. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum.
    •  Yargıtayımız Osmanlı döneminde 6 Mart 1898 yılında kurulan Divan-ı Ahkam-ı Adliye ile devreye girmiştir. Türkiye tarihinde ilk defa yargı kurumlarının darbecilere karşı açık ve net duruşu ile karşılaşmıştır. Geçmişte darbe dönemlerinde iyi sınav veremeyen yargı camiamızın 15 Temmuz'da gösterdiği cesaret ve dirayet takdire şayandır.
    • Terör örgütünün üzerinde en çok çalıştığı kurum olmasına rağmen, yargı mensuplarımızın başarısı adalet teşkilatımızın içine sızmış 4 bin civarındaki terör örgütü üyesi hakim ve savcının tasfiyesine rağmen gerçekleşmiştir. Bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.

    'YARGI ORGANLARIMIZIN BAŞARISI, ÜLKEMİZİN EN ÖNEMİL KAZANCIDIR'

    • Prof. Adem Sözüer
      © AA/
      Prof. Sözüer: AYM'nin kararına uymama devletin hukuki otoritesi ile yargı itibarını ağır sarsar
      Yasama organının çıkardığı kanunları adeta ete kemiğe büründüren yargı organlarımızın başarısı ülkemizin en önemli kazancıdır. Adaletin tıkandığı bir yerde diğer erklerin sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi mümkün değildir. Bugün tüm mahkeme salonlarında yer alan adalet mülkün temelidir sözü devletin ancak adalet üzerinde ayakta kalabileceğini ifade eder. Bir ülkede halk adalet çığlığı atar hale gelmişse oradaki yargı sisteminde bir sorun var demektir.
    • Genel başkanı olduğum partinin ismini ararken çok araştırdık, çok düşündük ve sonunda Adalet ve Kalkınma Partisi adını verdik. 81 vilayette bunu gerçekleştirdik. Bilimsel yaptık.
    • Her alanda olduğu gibi yargıda da yepyeni bir dönemi başlattık. Pek çok reformu hayata geçirdik.
    • 235 adalet sarayını hizmete sunarak yargı kurumlarımızı kaymakamlık binalarının bodrum katlarındaki izbe binalardan bizler kurtardık.

    'BİZ DE BU OYUNA GELDİK'

    • Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
      © AA/ Yasin Bülbül/Cumhurbaşkanlığı
      Erdoğan: UYAP'ı maalesef FETÖ'cülere kaptırdık
      Pek tasvip etmiyorum ama UYAP ile adliyeleri birbirine bağlayarak yapılan işlemler rahatça takip ediliyor. Bana göre çokça sıkıntılarını açıkça görüyoruz. Keşke bu şekilde değil de klasik sistemde bu iş geç de olsa yürüse, daha adil olarak tecelli etseydi. UYAP'ta FETÖ'nün bu tezgahı iyi kurmuş olması, özeleştiri olarak söylüyorum; biz de bu oyuna geldik. Geç gelen adalet, adalet değildir. Elimizden gelen çabayı göstermeye devam edeceğiz.

    'ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 2878'

    • Hulusi Akar
      © AA/ Genelkurmay Başkanlığı
      Akar'dan Afrin mesajı: Ordu-millet anlayışının en güzel örnekleri sergileniyor
      Türkiye bu reformları yaparken terör örgütleri ile yoğun bir mücadele yürütmektedir. Demokrasi ile güvenlik arasındaki dengeyi Türkiye olarak iyi kurabilen başka bir ülke var mıdır, ben bilmiyorum.
    • Afrin'deki mücadelede etkisiz hale getirilen terörist sayısı salona girerken 2878 olmuştur. Bu mücadeleyi Mehmetçiğimiz dağ tepe, kar kış, kar bora demeden sürdürmektedir.
    Etiketler:
    15 Temmuz darbe girişimi, FETÖ, UYAP, Yargıtay, Recep Tayyip Erdoğan, Afrin, Türkiye
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