"Yasama organının çıkardığı kanunları ete kemiğe büründüren yargı organlarımızın başarısı ülkemizin en önemli kazancıdır" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adaletin tıkandığı yerde diğer erklerin sağlıklı çalışabilmesi mümkün değildir" dedi. Erdoğan, yargının 15 Temmuz'da gösterdiği cesaretin takdire şayan olduğunu söyledi.