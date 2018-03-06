ABD Büyükelçiliği yarın açılıyor

Konuyla ilgili konuşan ABD Büyükelçilik Sözcüsü David Gainer, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin yarın açılacağını söyledi. Gainer, yarın elçilikte tüm hizmetlerin verileceğini söyledi ve 'Türk polisinin tesislerimizin ve personelimizin güvenliği için vermeye devam ettiği güçlü destekten dolayı minnettarız' dedi.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, IŞİD'in Ankara'daki büyükelçiliklerine, ABD vatandaşlarına ve ABD personeline yönelik eylem yapacağı istihbaratı nedeniyle kapatılmıştı.