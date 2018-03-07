Cemil Çiçek: Cumhurbaşkanımız ‘İstanbul’un siluetini bozduk' dedi, e bunu Amerika mı yaptı?

Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, AK Parti'de yapılan yanlışlar dile getirildiğinde yapılan 'ihanet' ithamlarının yanlışlığına dikkat çekerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'un siluetine dair yaptığı açıklamaları hatırlattı ve "Bunu kim yaptı?" diye sordu.

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun programına konuk olan eski Meclis Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Cemil Çiçek, partisi içerisindeki 'ihanet' söylemlerine dikkat çekti.

İktidarlarından önce doğru, yanlış ve eksik yapılanlar olduğuna dikkat çeken Çiçek, "Bize düşen doğru yapılanları devam ettirmek, yanlış yapılanları düzeltmek. Bizim doğru yaptığımız işler var, yanlış yaptıklarımız var, eksik yaptıklarımız var" dedi.

'Yanlış yaptık' diyebilmek için kişilerin aklını öne çıkarması gerektiğini ifade eden Çiçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul siluetine dair yaptığı "Biz bu şehrin kıymetini bilmedik, biz bu şehre ihanet ettik, hala da ihanet ediyoruz, ben de bundan sorumluyum" ifadelerini hatırlattı.

AK Parti milletvekili Cemil Çiçek:

‘’Bizim yanlışımız var deyince vay efendim Partiye ihanet ettin. İhanet lafını işporta malı gibi kullanmamak lazım. Nitekim sayın Cumhurbaşkanımız da söylüyor ‘İstanbul’un siluetini bozduk’ Bunu kim yaptı? Amerika mı bozdu?

Dikkat etmedik.'' pic.twitter.com/1lEgjcETWm — İbrahim Haskoloğlu (@haskologlu) 6 Mart 2018

Çiçek, sözlerinin devamında şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız zaman zaman söylemiyor mu? 'İstanbul'un siluetini bozduk' diyor. E kim bozdu? Amerika mı, Rusya mı bozdu? E demek ki biz dikkat etmedik. Burada bir kısım yanlışlıklar yaptık. E görülüyor da zaten. Minare sayısından fazla gökdelen var. Demek ki yanlış yapmışız. E buna partici gözüyle bakmaya gerek yok. Birisi bana şöyle mi dedi, böyle mi dedi…"

Çiçek, partisinde eleştiri yapanlara 'ihanet etti' gibi ifadeler kullanan kişilere de "İhanet lafını işporta malı gibi kullanmamak lazım" diyerek tepki gösterdi.