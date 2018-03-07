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    Kemal Kılıçdaroğlu

    Kılıçdaroğlu'ndan MESAM açıklaması: Açıkça suç işlendi

    © AA/ Raşit Aydoğan
    Türkiye
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliği’ne kayyum atanmasıyla ilgili olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı'na suçlamalar yöneltti ve "Sen sanatı ve sanatçıyı korumakla görevlisin. Yasanın dışına çıkmazsın" dedi.

    Yavuz Bingöl
    © AA/
    MESAM’a yeniden kayyum atandı
    CHP Parti Meclisi üyesi Yavuz Karan'ın vefatı dolayısıyla salı günü grup toplantısı yapamayan ana muhalefet partisi, bugün toplandı. Burada konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Yavuz Karan'ı anarak konuşmasına başladı ve MESAM'la ilgili olarak şunları söyledi:

    "Demokraside iktidarı yönetenler hukuka uygun davranmak zorundadırlar. MESAM diye bir örgüt var, bir tüzüğü var. Yasal dayanağı var. Sanatı ve sanatçıyı desteklemeyen hiçbir iktidar yoktur dünyada. Darbe dönemleri hariç sanat ve sanatçıya her ortamda önem verilmiştir. Yüceltmek her toplumun ortak amaçlarından birisidir. Sanatçı özgür olmalı, özgürce düşüncesini dile getirmeli. Sanatın 7 dalını da desteklememiz gerekir. Elbette sanatçının da hakları vardır. Mart ayında olağan kongresini yapacaktı. Kongresini yapmadan Kültür Bakanlığı MESAM'a kayyum atadı. Kurala uyarsanız atayabilirsiniz. Verilen görev ve yükümlülüklerin yerine getirilmediği ya da tarifelerin esaslera göre düzenlenmediği durumlarda ben önce bir uyarı yazısını yazarım diyor bakanlık. Ve 30 gün beklerim. Kural yerine gelmemişse 2. bir yazı ile tekrar uyarırım.

    Görevden alınan MESAM yöneticilerinden açıklama
    © Fotoğraf: Twitter
    MESAM'ın eski yönetimi: Mahkemeye başvuracağız
    'KANUNU TAKMIYOR'

    Yine 30 gün beklerim, kural yerine gelmemişse kayyum atarım diyor. MESAM yönetim kurulu görevden alındı. Telefon ettim, size uyarı yazısı geldi mi? Hiçbir yazı gitmemiş. Yani, kanunu takmıyor. Kültür Bakanlığı yasaya uymazsa ne olacak? Bütün bunlar sanatı ve sanatçıyı korumak içindir fakat hiçbir uyarı yapılmadan MESAM yönetim kurulu bir yazı ile değiştiriliyor. Sordum, 'Dava açacak mısınız' diye 'Tabii ki' dediler. Bugün dava açacaklar. Kültür Bakanı'na sormak isterim. Sen sanatı ve sanatçıyı korumakla görevlisin. Yasanın dışına çıkmazsın. Kültür Bakanlığı açıkça suç işlemiştir.

    'YARGI YOK YARGI'

    HSYK Başkanvekili Mehmet Yılmaz
    © AA/
    Başkanvekili Yılmaz, 'tahliye öncesi HSK ile istişare edin' belgesini doğruladı
    Uluslararası bir toplantıda konuşuyor Adalet Bakanı. Türkiye’de yargı bağımsız ve tarafsızdır HSK bunun sigortasıdır diyor. Erdoğan, Yargıtay’ın 150. yılı sempozyumunda bir konuşma yapıyor. 'Eğer bir ülkede halk bunalmış ve ellerini semaya açarak adalet çığlığı atar hale gelmişse oradaki yargı sisteminde bir sorun var demektir' diyor. Günaydın Recep Bey, günaydın. Nihayet öğrenebildin. Yargı yok yargı. Adalet yok adalet.

    ‘SAVCIYA, ‘KÜL TABLASINI GETİRİR MİSİNİZ, KÜLÜ DÖKECEĞİM’ DİYOR’

    Eğer bir ülkede yargı gücünü siyasi otoriteden alıyorsa orada adalet yoktur. Milyonlarca kişi ellerini semaya açmış adalet diye bekliyor. Bunun farkına yeni yeni vardı beyefendi. Yargıç tek adam rejiminin oluğu yerde vicdanı ile karar veremez hale geldi. Sarayın bazı avukatları saray adına hakimlere savcılara talimat veriyorlar. 'Kültablasını getirir misiniz, sigaramın külünü dökeceğim' diyorlar. Açıkça talimat veriyor.

    'ŞEKER FABRİKALARININ ÖZELLEŞTİRİLMESİ CUMHURİYETTEN İNTİKAM ALMA'

    Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi hakkında konuşan Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

    Ahmet Eşref Fakıbaba
    © AA/
    Fakıbaba: Şeker fabrikalarını daha çok şeker üretilmesi için özelleştiriyoruz
    "Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi toplumun hemen hemen her kesiminin karşı çıktığı bir uygulama. Konu gündeme gelir gelmez bir komisyon oluşturduk. Bütün şeker fabrikalarını gezeceksiniz dedik. Hepsi karşı hangi partiden olursa olsun. Şeker fabrikaları sıradan fabrikalar değildir. Özelleştirilmesine karşıyız. Özelleştirerek siz aslında bir anlamda cumhuriyetten intikam almaya çalışıyorsunuz. Şeker fabrikalarına sahip çıkmak demokrasiye cumhuriyete emeğe ve alın terine sahip çıkmak demektir. Gayet açık ve net başta Recep Bey Binali Bey olmak üzere soru soruyorum hangi uluslararası kuruluşlarla oturup bir anlaşma yaptınız ve bu metni neden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından gizliyorsunuz? Kiminle oturdunuz Türk şeker politikasının geleceğini belirlediniz? Binali Bey nişasta bazlı şekerlere kota getireceğiz diye zaten var kota. Yüzde 15. Almanya'da yüzde 1.69. Bazı ülkelerde de yasak. Kansere obeziteye yol açıyor."

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    Etiketler:
    Şeker fabrikası, Türkiye Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliği’ne (MESAM), CHP, Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye
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