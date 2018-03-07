FETÖ'nün emniyet yapılanması davasında 7 tahliye: Tutuklu sanık kalmadı

Cumhuriyet savcısı, uzun tutukluluk süresi ve mevcut delillerin toplanmış olması sebebiyle tutuklu 2 sanığın tahliyesine, diğerlerinin ise tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi talebinde bulundu.
Müzakere için verilen aranın ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, mevcut delil durumunu ve uzun tutukluluk süresini göz önünde bulundurarak, tutuklu yargılanan 7 sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti.
Kararın ardından dava kapsamında tutuklu sanık kalmadı.
Sonraki duruşmanın ise 9 Mayıs'ta yapılması kararlaştırıldı.
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