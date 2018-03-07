FETÖ'nün emniyet yapılanması davasında 7 tahliye: Tutuklu sanık kalmadı

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Tutuklu yargılanan 7 eski polisin tahliyeye yönelik savunmalarını yaptığı, tutuksuz sanıkların ise dava dosyasına gelen belgelere karşı beyanlarının alındığı duruşmada, ara karar için iddia makamından görüşü soruldu.

Cumhuriyet savcısı, uzun tutukluluk süresi ve mevcut delillerin toplanmış olması sebebiyle tutuklu 2 sanığın tahliyesine, diğerlerinin ise tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi talebinde bulundu.

Müzakere için verilen aranın ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, mevcut delil durumunu ve uzun tutukluluk süresini göz önünde bulundurarak, tutuklu yargılanan 7 sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti.

Kararın ardından dava kapsamında tutuklu sanık kalmadı.

Sonraki duruşmanın ise 9 Mayıs'ta yapılması kararlaştırıldı.