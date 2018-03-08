Diyanet yetkilisi: Din eğitimi 3 yaşında başlamalı

Milliyet'in aktardığı habere göre, Gaziemir Müftülüğünce düzenlenen "Huzurlu Aile, Sağlıklı Toplum" adlı etkinlikte konuşan Dini Yayınlar Genel Müdürü Fatih Kurt, din eğitiminin üç yaşında başlaması gerektiğini söyledi.
'ZİHNİNDE ALLAH İSMİNİN CANLI TUTULMASI GEREK'
Kendisinin de bu gelenekle yetiştirildiğini söyleyen Kurt, "Çocuk üç yaşına gelene kadar zihninde ‘Allah' isminin canlı tutulması gerekiyor" diye konuştu.
Kurt, ailelere ise "Çocuklara din adamlarının saygınlığını anlatın" tavsiyesinde bulundu. Kurt, dini eğitim için ideal yaşın üç olduğunu savundu.
Dini Yayınlar Genel Müdürü Kurt, ailelere, "Çocuklara din adamlarının saygınlığı konusunda bilgi verin" tavsiyesinde bulundu.
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