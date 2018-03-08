Trabzon’da Santa Maria Kilisesi'ne silahlı saldırı

12 yıl önce öldürülen Rahip Andrea Santoro’nun hizmet ettiği Trabzon Santa Maria Kilisesi saldırıya uğradı. Olay sonrası bir kişi gözaltına alındı.

© AA/ İbrahim Halil Çekici Kadıköy'de kiliseye saldırı

Agos'ta yer alan habere göre, Trabzon’daki Kemerkaya Mahallesi'nde yer alan Santa Maria Katolik Kilisesi, 6 Mart’ta saat 18.30 sıralarında saldırıya uğradı. Edinilen bilgilere göre 40 yaşlarındaki bir kişi, kilisenin garaj kapısının üzerinde bulunan cama silahla tek el ateş etti. Saldırının ardından bir kişi gözaltına alındı.

BirGün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre de cemaat üyeleri şunları söyledi:

“Polise şikâyet ettiğimiz zaman payımıza azar düşüyor ve saldırılar daha artıyor. Kilise saldırıya uğruyor ancak kilise ve kilise topluluğu suçlu görülüyor. Santoro’nun öldürülmesinden sonra saldırıların en yoğun olduğu bir dönem yaşanıyor.”

Santa Maria Kilisesi Rahibi Andrea Santoro, 5 Şubat 2006’da kilisede dua ederken, uğradığı silahlı saldırıda öldürülmüştü. Rahip Santoro'yu tabancayla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan ve o tarihte 16 yaşında olan Oğuzhan Akdin, Trabzon Ağır Ceza Mahkemesi’nce, 18 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmış ve infaz süresini tamamladığı için 2016’da tahliye edilmişti.

4. SALDIRI

Santa Maria Kilisesi’ne bundan önceki yıllarda yapılan saldırılar şöyle: