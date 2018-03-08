Netflix'in ilk Türk orijinal dizisinin çekimlerine başlandı

Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Okan Yalabık, Ayça Ayşin Turan, Hazar Ergüçlü ve Mehmet Kurtuluş'un yer aldığı Netflıx'in ilk Türk orijinal dizisinin çekimleri İstanbul'da başladı. Setten ilk kareler de yayınlandı.

Başrolünü Çağatay Ulusoy’un üstlendiği, Binnur Karaevli tarafından hayata geçirilen ve bir süper kahraman hikayesini anlatan 10 bölümlük dizinin oyuncu kadrosunda aynı zamanda Okan Yalabık, Ayça Ayşin Turan, Hazar Ergüçlü ve Mehmet Kurtuluş yer alıyor. Dizinin yapımcılığını ise Netflix adına O3 Medya kurucu ortağı Onur Güvenatam üstleniyor.

Bu yılın ikinci yarısında gösterime girecek fantastik drama türündeki yapımın kamera arkasında yönetmen Can Evrenol ve ödüllü görüntü yönetmeni Gökhan Tiryaki bulunuyor. Görsel efektlerini Gradient Effect'in üstleneceği dizinin prodüksiyon tasarımı ise Deniz Göktürk’e emanet.

Bir rivayete göre çekimler başlamış…



Setin ilk günü ağızlar kulakta, heyecan ise doruktaymış. pic.twitter.com/Jisd5VVMAZ — Netflix Türkiye (@netflixturkiye) 7 Mart 2018

Çağatay Ulusoy'un İstanbul'un son muhafızı Hakan’ı canlandırdığı dizide, Faysal rolünde Hakan’ın imrendiği başarılı bir iş adamı olarak Okan Yalabık’ı izleyeceğiz. Ayça Ayşin Turan, Faysal’ın şirketlerinde yönetici olarak çalışan, aynı zamanda Hakan’ın ilgi duyduğu Leyla karakterini canlandırırken, Hakan'ın sırdaşı Zeynep'e Hazar Ergüçlü hayat verecek. Mehmet Kurtuluş ise Faysal'ın sağ kolu Mazhar olarak ekranda olacak.

KONUSU NE OLACAK?

NTV'de yer alan habere göre dizinin konusu şöyle:

© AP Photo/ Marcio Jose Sanchez Netflix dizisi Stranger Things'te Sadettin Teksoy sürprizi

"Dizi, tarihte kendisine verilmiş gizli bir görevle İstanbul’u korumak zorunda olduğunu öğrendikten sonra tüm dünyası altüst olan Hakan'ın serüvenini anlatıyor. Hikayenin başında Doğu ve Batı'nın birleştiği 15 milyonluk şehirde sıradan bir genç olarak hayatını sürdüren Hakan kahraman olmaktan çok uzaktır.

Ancak şehrinin tarihten gelen gizemli ölümsüzlerin tehdidi altında olduğunu öğrendiğinde onları durdurmaktan başka çaresi kalmaz. Hem henüz hazır olmadığı hem de kabul etmek istemediği bir görevle karşı karşıya olan Hakan, kaderindeki son muhafız olma vazifesini yerine getirebilecek mi?"