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    Recep Tayyip Erdoğan

    Marmara İlahiyat'tan Erdoğan'a destek: Bu marjinaller dikkate alınmamalı

    © AA/ Gökhan Balcı
    Türkiye
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı ilahiyatçılara tepki göstermesine Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden destek geldi. Açıklamada "Bu marjinal anlayış temsilcileri asla dikkate alınmamalıdır" denildi ve fakülte olarak sorumluluklarının bilince oldukları belirtildi.

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA/ Gökhan Balcı
    Erdoğan: Bunlar İslam'ın güncellemesi gerektiğini bilmeyecek kadar aciz
    Erdoğan’ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki programda yaptığı konuşmada "İslam'ın güncellenmesinin gerektiğini bilmeyecek kadar da aciz bunlar. Siz İslam'ı 14 asır, 15 asır öncesi hükümleriyle kalkıp da bugün uygulayamazsınız" ifadeleriyle ilahiyatçı Nurettin Yıldız gibi isimleri hedef aldı. 

    KADIN KONUSUNDA KABUL EDİLMEYECEK FİKİRLER'

    MÜ İlahiyat Fakültesi'nden yapılan açıklamada Erdoğan'ın ilahiyat fakülteleri ve Diyanet İşleri Başkanlığı mensuplarını göreve çağıran değerlendirmelerinin isabetli olduğu ifade edildi ve şöyle denildi:

    "Birkaç aykırı örnek üzerinden sürekli olarak ülkemizin en önemli dini kurumlarına saldırarak kendilerine alan açmaya ve itibar devşirmeye çalıştıkları bilinmektedir. Yolu asla ülkemizin örgün dini eğitim kurumlarından geçmeyen, Selefi anlayıştan beslendikleri anlaşılan ve kendi göreceli fikirlerini tekfirci bir söylemle mutlak hakikat olarak sunmaya çalışan bu kişiler asla bu ülkenin dini anlayışını temsil edemezler. Cumhurbaşkanımızın ifadeleri ile 'Din adamı olarak ortaya çıkıp dinimizde kesinlikle yeri olmayan ictihadlarda bulunan' kendilerini dini, hatta siyasi ve içtimai her konuda konuşmaya yetkili gören, özellikle kadın konusu olmak üzere dinimizin yaklaşımı olarak asla kabul edilemeyecek fikirlerini kitle iletişim ve sosyal medya kanallarında paylaşarak bilgi kirliliğine ve toplumun kin ve nefret duygularıyla ayrışmasına sebebiyet veren bu marjinal anlayış temsilcileri asla dikkate alınmamalıdır."

    Nurettin Yıldız
    © Fotoğraf: DHA
    'Erdoğan, Nurettin Yıldız'ın fişini çekiverdi'
    'GÖREV VE SORUMLULUKLARIMIZIN BİLİNCİNDEYİZ'

    Seviyesiz ve yersiz tartışmaların toplumun 'gerçek dini bilgiye' ulaşmasının ancak ilahiyat fakülteleri ve Diyanet İşleri Başkanlığı kanalıyla mümkün olacağını bir kez daha gösterdiği savunulan açıklama, şu ifadelerle tamamlandı:

    "Cumhurbaşkanımızın 'Zamanın değişmesi hükümlerin de değişimini gerekli kılar' mecelle kaidesinin bir ifadesi olarak kullandıkları 'İslam’ın güncellenmesinin gerektiğini bilmeyecek kadar da aciz bunlar! Siz İslam'ı ondört-onbeş asır öncesi hükümleri ile bugün uygulayamazsınız' şeklindeki beyanlarını da anlamaktan uzak ve maksatlı olarak çarpıtma yolunu tercih etmektedirler. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 8 Mart 2018 tarihli konuşmalarındaki dinin doğru anlaşılması ve yorumlanması yönündeki hassasiyetine aynen katıldığımızı, ilahiyat fakülteleri olarak bu konudaki görev ve sorumluluklarımızın bilincinde olduğumuzu kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz."  

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    Etiketler:
    Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Nurettin Yıldız, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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