Çavuşoğlu: ABD ile Menbiç ve Fırat'ın doğusu için mutabık kaldık

Zeytin Dalı Harekatı için "Operasyonun zor kısmı geride kaldı, Afrin merkezine yöneldik" diyen Çavuşoğlu 19 Mart'ta ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile görüşeceklerini belirtti.
Ayıntılar geliyor…
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman basınına yaptığı açıklamalarda, ABD ile Menbiç ve Fırat'ın doğusu konusunda mutabık kalındığını açıkladı.
Zeytin Dalı Harekatı için "Operasyonun zor kısmı geride kaldı, Afrin merkezine yöneldik" diyen Çavuşoğlu 19 Mart'ta ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile görüşeceklerini belirtti.
Ayıntılar geliyor…
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