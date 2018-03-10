Kayıt
09:42 10 Mart 2018
Ankara+ 14°C
İstanbul+ 7°C
Canlı Yayın
    Arama
    Meclis Anayasa Komisyonu

    Seçim ittifakına muhalefet şerhi: Geleceği karartır

    © AA/
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    TBMM Anayasa Komisyonu'nda kabul edilen seçim ittifakı yasa teklifine CHP'den ve HDP'den şerh geldi. Teklifin tümüne karşı olan CHP, 'Ülkenin geleceğini karartacağı kesin olan teklifin geri çekilmesi gerek' dedi.

    Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, TBMM Anayasa Komisyonu’nda kabul edilen siyasi partilerin ittifak yapabilmelerinin önünü açan yasa teklifine muhalefetten şerh geldi. 

    CHP’li komisyon üyeleri Murat Emir, Uğur Bayraktutan, Fatma Kaplan Hürriyet, Akın Üstündağ, Muharrem Erkek ve Tufan Köse tarafından Anayasa Komisyonu Başkanlığı’na sunulan muhalefet şerhinde şu tespitlere yer verildi:

    Somut nitelikte değil: (Sandıkların taşınması) Mülki idari amirlerin son yıllarda liyakat esasından ziyade iktidar partisi ile organik ilişkisi olan ve iktidar partisinin talimatları doğrultusunda işlem tesis edenler arasından atandığı bilinmektedir. Mülki idari amirlerin seçim gününe dair iktidar partisinden alacakları talimatlar doğrultusunda hareket etmesi sadece malumun ilamı anlamına gelecektir. 14. maddede düzenlenen seçim güvenliği açısından gerekli görülmesi kriteri de somut ve belirli bir nitelikte değildir.

    Semih Yalçın
    © AA/
    MHP: 'Cumhur İttifakı'nda sadece AK Parti ve biz olacağız
    ‘Güvenlik sağlandı’ manipülasyonu yapılıyor: Değişiklik ile birleşik oy pusulaları ve oy zarfları filigranlı kağıttan olacaktır. Bu düzenleme tek başına ek bir güvence gibi görünse de oy verme günü arkası sandık kurulu tarafından mühürlenmemiş olan oy pusulalarını geçerli kılan düzenleme ile birlikte düşünüldüğünde sadece 'seçimlere dair güvenliğin sağlandığı manipülasyonu' için yapılmaktadır. Bu sebeple oy pusulaları ve oy zarfları filigranlı kağıttan olabileceği gibi bu durum diğer güvenceleri ortadan kaldırmamalıdır.

    Belirsizliğe yol açar: Teklif ile 298 sayılı kanunun 68. maddesinde yer alan ayrıntılı düzenleme 'Seçimlerde kullanılacak kabinler, oy vermenin gizliliğini sağlayacak şekilde yaptırılır. Kabinlerin ölçü ve standartları YSK’ce belirlenir' şeklinde değiştirilmektedir. Bu değişiklik sonuçları ve ülke çapında yeknesak uygulama bakımından belirsizliğe yol açmaktadır.

    İhmale teşvik düzenlemesi: (Mühürsüz pusulaların geçerliliği) Oy pusulalarının arkasının mühürlenmesi sandık kurullarının temel görevlerindendir. Oy verme süresince seçmenin baskı altında olmaması, özgür iradesi ile oy kullanabilmesinin güvenceye alınması gibi güvenceler ancak 'geçerli oy'dan bahsedildiğinde mümkündür. Kamu görevlileri ve partili müşahitlerden de oluşan sandık kurullarının oy pusulalarını ihmalen mühürleyemeyeceği düşünülemez. Bu düzenleme 'ihmale teşvik düzenlemesidir.'

    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA/ Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar
    Erdoğan: Şimdi kimler kimlerle ittifak kuruyor görüyorsunuz değil mi?
    İttifaka basılan oy geçersiz sayılmalı: (İttifak oyları ile ilgili düzenleme) Bu düzenleme ile ittifak alanının içinde olmak kaydıyla herhangi bir yere mühür basılmış olması oy pusulalarını geçerli hale getirmektedir. 1 Kasım 2015 seçimlerinde çeşitli siyasi partiler ve bağımsız adaylar tarafından 3 binin üzerinde sandıktaki sonuçlarla ilgili ve bazı seçim çevrelerindeki toplam sonuçlarla ilgili YSK’ye yaklaşık 30 itirazda bulunulmuştur. Çoğu itiraz dilekçesinde tutanaklarda hata olduğu iddia edilmiş, bazıları ise oy sayım işleminde hata yapıldığını iddia etmiştir. Önerimiz, yalnız ittifak alanı içerisine ‘EVET’ mührünün basıldığı her durumda, bu oy pusulaları da geçerli kabul edilmemelidir.

    Seçim güvenliği için risk oluşturur: (Sandık kurulu ve sandık alanına ilişkin düzenlemeler) Değişiklik, sandık alanı yerine ilçe seçim kurulunca belirlenen bina, yapı ve benzeri yerleri işaret etmiştir. Bu değişiklik ile 81. maddede yapılan sandık alanı kavramının kaldırılmasıyla beraber değerlendirilmelidir. Sandık alanının kanunda kesin belirlenmiş sınırlarla çizili olmasının kaldırılması ve 'benzeri yerler' gibi muğlak bir ifadenin kanuna eklenmesi seçim güvenliği bakımından risk oluşturmaktadır. Kaldı ki bu düzenleme içinde bulunulan olağanüstü hal koşulları ve bu teklif ile mülki idari amire tanınan yetkiler ile beraber düşünüldüğünde sandığın nerede olacağının yürütme tarafından karar verileceği sonucunu doğurmaktadır. Kanunda belirsizlik yaratan düzenlemeler teklif metninden çıkarılmalıdır.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.
    © AA/ Kayhan Özer
    İttifakta mühür düzenlemesi: Birden fazla basılırsa geçersiz sayılmayacak
    Kolluk gözetiminde seçim: (Sandık güvenliği ihbarı) Değişiklik ile yargılamada sıklıkla karşılaşılan 'isimsiz ihbarlar dönemi' seçim hukukuna da dahil edilmiştir. Mevcut yasamızda sınırları belirlenmiş sandık alanına ancak sandık kurulunun başkanının çağrısı üzerine kolluk kuvvetleri girebilmektedir. Herhangi bir ihbarın yeterli olması kolluk kuvvetleri gözetiminde seçimin yapılacağı sonucunu doğurur. Bu sebeple 'belirsiz' ihbarlar üzerine kolluk kuvvetlerinin seçmen iradesini etkilemesi engellenmelidir.

    HDP: HİLEYE ZEMİN HAZIRLAR

    HDP’li komisyon üyelerince hazırlanan muhalefet şerhinde de teklifte yer alan maddelerin tek tek seçimlere etkisinin nasıl olacağı anlatıldı. Şerhte, yapılan düzenlemelerle ‘seçim hilelerine zemin hazırladığı’, ‘sandıkların taşınması ile özellikle HDP’li seçmenlerin haklarının olumsuz etkileneceği’, kolluk güçlerine ilişkin madde ile ise de ‘muhalefetin sandıktan uzaklaştırılabileceği’ne dikkat çekildi. HDP de teklifin geri çekilmesini istedi.

    Etiketler:
    MHP, HDP, AK Parti, CHP, Tufan Köse, Muharrem Erkek, Akın Üstündağ, Fatma Kaplan Hürriyet, Uğur Bayraktutan, Murat Emir, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Amelia Earhart
    Atlantik Okyanusu'nu tek başına geçen ilk kadın pilot Amelia Earhart'ın gizemi 81 yıl sonra çözüldü
    Karikatür
    Porno yıldızından Trump'a 'gizlilik sözleşmesi' davası
    İnfografik
    TSK'nın Afrin'deki harekatından gelişmeler
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam