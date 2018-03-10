Kayıt
13:53 10 Mart 2018
Ankara+ 14°C
İstanbul+ 9°C
Canlı Yayın
    Arama
    Pervin Buldan

    Buldan: Bir kişi dahi kalsak Meclis'i terk etmeyeceğiz, oraya büyük bedeller ödenerek giriliyor

    © AA/ Binnur Ege Gürün
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 11

    HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, bir kişi dahi kalsalar Meclis'i terk etmeyeceklerini belirterek "Elde etmiş olduğumuz temsiliyeti çok kolay kazanmadık. Oraya büyük bedeller ödenerek giriliyor" dedi.

    Diyarbakır'da, partisinin Nevruz kutlama programına katılan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, gündem ile ilgili açıklamalarda bulundu. 

    Vatan Partisi'nden HDP'nin kapatılması istemiyle Yargıtaya başvuru
    © AA/ Abdülhamid Hoşbaş
    Vatan Partisi, HDP'nin kapatılması için Yargıtay'a başvurdu
    'PARLAMENTO BİR MÜCADELE ALANIDIR'

    Bazı milletvekillerinin tutuklanması, bazı vekillerin vekilliğinin düşürülmesi sonrasında gündeme gelen HDP'nin Meclis'ten çekilmesi ile ilgili tartışmaların sorulması üzerine Pervin Buldan, şunları söyledi: 

    "Seçimlere çok büyük bedeller ödeyerek girdik. Yani elde etmiş olduğumuz temsiliyeti çok kolay kazanmadık ve bunun mücadelesini vererek girdik Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. 7 Haziran ile 1 Kasım tarihleri arasında yaşananlar, sokağa çıkma yasakları, katliamlar, gözaltılar, linç girişimleri bütün bunlar bize geri adım attıramadı ve biz 1 Kasım tarihinde yine güçlü bir temsiliyetle parlamentoya girmeyi başaran bir parti olduk. Barajı aşan bir parti olduk. Bu dönem elbette ki yaşananlar, milletvekili arkadaşlarımızın tutuklanması, vekilliklerinin düşürülmesi bizde farklı tartışmalara neden oldu ancak parlamento bir mücadele alanıdır ve oraya büyük bedeller ödenerek giriliyor. Biz bu alanı terk etmeyi düşünmüyoruz çünkü yeniden seçimlere hazırlanıyoruz. Yeniden bir seçim gündemi var önümüzde. Parlamentoyu terk edersek tekrar seçimlere hazırlanmanın bir anlamı yoktur diye düşünüyoruz. O yüzden parlamentoda olmaya devam edeceğiz. AKP hükümetinin her ne kadar HDP'yi parlamento dışına atma girişimi olsa bile orada bir kişi bile kalsak, tek kişi ile bile temsil edilsek, yine de o alanı terk etmeyeceğiz."

    Pervin Buldan
    © AA/ Binnur Ege Gürün
    Buldan: 'Hayır' cephesi ortak hareket etmeli
    'DEMOKRASİYİ SAVUNANLAR BİR ÇATI ALTINDA TOPLANMALI

    2019'da yapılacak olan seçimlerde Cumhurbaşkanı adaylarının olacağını söyleyen Buldan, "Yani bugün Türkiye'de artık tek tipçiliğe karşı, diktatörlüğe karşı, faşizme karşı oluşan bir blok var. Bizim adayımız da çoğulculuğu savunan, demokrasiyi savunan, barışı savunan bir aday olacağı için yapılacak olan seçimlerde adayımızın kazanacağına olan inancımızla seçimlere gireceğiz. Elbette ki bugün Türkiye'de bir muhalefet boşluğu var. Bu muhalefet boşluğunun ilkesel talepler doğrultusunda doldurulması gerektiğine inananlardanım. Çünkü, bugün Türkiye'de savaş politikalarının, faşizmin ve siyasi soykırım operasyonlarının yapıldığı bir dönemde demokrasiyi, barışı, özgürlükleri savunan güçlerin mutlaka bir çatı altında toplanması gerektiğine inanıyorum. Fakat, ilkesel taleplerimiz elbette ön planda olacak. Biz bugün barışı, demokrasiyi savunan bir partiyiz ve Kürt sorunu bizim açımızdan çok önemli bir mesele. Kürt sorununun demokratik yöntemlerle çözülmesini talep eden tüm partilere kapımız açık. HDP olarak bu ilkeler doğrultusunda yanımızda olmak isteyen herkese kapımızın açık olduğunu belirtmek isterim" dedi.

    'HALK, SANDIĞA SAHİP ÇIKACAKTIR'

    Seçim güvenliği konusunda gündeme gelen seçimlerin boykot edilmesi tartışmaları ile ilgili ise HDP Eş Genel Başkanı Buldan ifadelerine şöyle devam etti:

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.
    © AA/ Kayhan Özer
    İttifakta mühür düzenlemesi: Birden fazla basılırsa geçersiz sayılmayacak
    "Biz boykot kararı almadık ancak şunu ifade etmek isteriz ki; OHAL koşullarında elbette ki seçimleri yapmak çok zor olacak. Özellikle son çıkan seçim güvenliği ile ilgili olan yasanın Meclis'ten geçmesi ile birlikte Türkiye'de seçim koşullarının çok daha zor olduğunu biliyoruz ancak şuna inanıyoruz ki; özellikle Kürt tabanı, yani HDP'ye oy veren başta Kürt tabanı olmak üzere Türkiye halkları, bu konuda sandığına sahip çıkacak ve tüm yapılacak olan usulsüzlüklere ve hilelere göğüs gerecek bir zihniyete sahip. Her ne kadar AKP hükümeti her seçim döneminde birçok usulsüzlüğe imza atmış olsa bile, bölgede özellikle Kürt halkının sandıklara nasıl sahip çıktığını biliyoruz. Sandıkları nasıl koruduğunu biliyoruz. Bu dönem yapılacak olan seçimlerde de halkımızın verdiği oya sahip çıkması gerektiğini, sandıklara sahip çıkması gerektiğini zaten yapacağımız toplantılarla bunu ifade edeceğiz ve biliyoruz ki, Kürt halkı sandıklarına sahip çıkar. Her türlü hileye, usulsüzlüğe rağmen bunun önüne halkımız geçecektir."

    İlgili konular:

    Meclis'te Afrin tartışması: HDP'li 2 vekil yaralandı
    AKAM anketi: İYİ Parti ve HDP barajı aşıyor, AK Parti Meclis'te çoğunluğu kaybediyor
    Meclis'te AK Partili ve HDP'li vekiller arasında 'Kürdistan' tartışması
    Etiketler:
    HDP, Pervin Buldan, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Amelia Earhart
    Atlantik Okyanusu'nu tek başına geçen ilk kadın pilot Amelia Earhart'ın gizemi 81 yıl sonra çözüldü
    Karikatür
    Porno yıldızından Trump'a 'gizlilik sözleşmesi' davası
    İnfografik
    TSK'nın Afrin'deki harekatından gelişmeler
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam