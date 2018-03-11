Erdoğan'dan NATO'ya: Devamlı bunları mı söyleyeceğim?

Bolu'da partisinin 6. olağan il kongresinde konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ey NATO, sen ne zaman ortaya çıkacaksın? Devamlı ben bunları mı söyleyeceğim?" dedi. Erdoğan, IMF'e de "Türkiye'yi yönetecek birisi varsa o da benim. Sen sadece paranı al" diye seslendi.