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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve torunu Ömer Tayyip Erdoğan

    Erdoğan'ın torunu TRT'de yarışmaya katıldı

    © AA/ Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar
    Türkiye
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın torunu Ömer Tayyip Erdoğan, TRT Çocuk'taki bir yarışma programına katıldığı öğrenildi.

    taşeron, işçi
    © AA/
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    Milliyet yazarı Özay Şendir, bugünkü köşesinde Erdoğan'ın torunu Ömer Erdoğan'ın, TRT Çocuk'taki bir yarışma programına katıldığını yazdı.

    Şendir, 90’lı yıllardaki Hugo programıyla tanınan Tolga Gariboğlu ile yaptıkları sohbeti TRT’yi çok iyi bilen biriyle paylaştığında öğrendiklerini şu ifadelerle aktardı:

    "Dedi ki 'Hepiniz kaçırdınız, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın torunu Ömer Erdoğan geçenlerde TRT Çocuk’ta bir yarışmaya katıldı.'

    Yapma ya dedim ve onlarca soruyu arka arkaya sıraladım.

    Gerçekten de Rüzgar Gülü adlı yarışma programına katılıp yarışmış Ömer Erdoğan.

    Aile, TRT’den sadece yarışmaya katılmak için başvuruda bulunulması gereken telefon numarasını sormuş.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve torunu Ömer Tayyip Erdoğan
    © AA/ Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar
    Erdoğan, torunuyla fotoğraflarını paylaştı: 'Bugünkü mesai arkadaşım'
    'Yeme beni, Cumhurbaşkanı’nın torunu telefonla başvuruda bulunmaz, bulunsa da sıra bekletmezler' dedim.

    Bekletmişler, başvuruyu 6 Şubat’ta yapmış Ömer Erdoğan ve diğer çocuklar kadar beklemiş aranmak için.

    'Peki sunucular yayında kim olduğunu açık etmediler mi?' diye sordum, sunuculara özellikle haber verilmedi dedi kaynağım.

    'Merhaba, nasılsın, yanında kim var?' diye sormuşlar, Ömer Erdoğan da 'Annem var' demiş ve ardından yarışmış.

    Her çocuk kadar doğru ve yanlış cevaplar verip, her çocuğun kazandığı hediyelerden kazanmış Ömer Erdoğan.

    Doğrusunu istersen şaşırdım bu duruma dedim.

    'Şaşırma bir bakanın çocuğu da yaşı gerekenden 1 yaş küçük olduğu programa alınmadı' dedi kaynağım."

    Etiketler:
    Yarışma programı, TRT Çocuk, Özay Şendir, Tolga Gariboğlu, Recep Tayyip Erdoğan, Ömer Tayyip Erdoğan
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