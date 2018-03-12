Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Cami, hem Sünninin hem Alevinin ibadet yeridir

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "İslam'da refom yapılması" konulu tartışmalara dönük olarak İslam'da bir güncelleme yapılamayacağını ancak bazı yorumların güncellenmesi gerektiğini ifade ederken,camilerin hem Alevi hem de Sünnilerin ibadet yeri olduğunu söyledi.

CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtlayan Ali Erbaş 'islam'ın güncellenmesi' tartışmalarına dair şöyle konuştu:

'İSLAM'IN DEĞİL, FIKIHIN GÜNCELLENMESİ'

"Fıkıh her zaman güncellemeye müsaittir. İslam kelimesiyle reform kelimesini yan yana getirmek doğru değildir. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği güncelleme konusu idi. Fıkıh her zaman güncellemeye müsaittir ve güncellenmesi gerekir.

İslam'ın en önemli iki kaynağı Kuran ve sünnettir. Kuran ve sünnet kıyamete kadar değişmezliğini devam ettirecektir.

Günümüzde bir takım problemler ortaya çıkıyor. O problemlere cevap vermek, çözüm getirmek gerekiyor. Bu konulara İslam alemlerinin çözüm getirmesi gerekiyor. Bu da en güzel ifadesiyle Cumhurbaşkanımızın işte o güncelleme tabiri… Gayet yerinde bir tabirdir. Zaman geçtikçe bazı problemler çıkıyor ve o konulara çözüm getirmek gerekiyor. İşte bu yüzden İslam'ın güncellenmesi değil, ama fıkıhın güncellenmesi gerekiyor."

'ALEVİ VE SÜNNİ ARASINDA FARK YOKTUR'

© AA/ Raşit Aydoğan Diyanet İşleri başkanı Erbaş: Hükümleri değişen şartlara göre gözden geçirmek reform değil

Cemevlerine ibadethane statüsü verilip verilmeyeceği tartışmalarına dair de konuşan Erbaş, caminin hem Sünni hem Aleviler için olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Alevilerle sünni kardeşlerimiz arasında hiç bir fark yoktur. Bütün Aleviler kendilerini Müslüman olarak tanımlarlar. Alevilik, İslam dışı gösterilmeye çalışılıyor. Buna zaten Alevi kardeşlerimiz karşı çıkıyor. Tüm Aleviler kendini Müslüman olarak tanımlar. Biz bütün vatandaşlarımıza hizmet götürme noktasında hareket ediyoruz. Kardeşlerimiz cemevlerinde muhabbetlerini yapabilirler, namazların da kılmak istiyorlarsa kılsınlar. Müslümanların ibadet yeri camidir. Camiler hem sünni hem Alevi'nin ibadet yeridir."