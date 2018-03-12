Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Cami, hem Sünninin hem Alevinin ibadet yeridir

CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtlayan Ali Erbaş 'islam'ın güncellenmesi' tartışmalarına dair şöyle konuştu:
'İSLAM'IN DEĞİL, FIKIHIN GÜNCELLENMESİ'
İslam'ın en önemli iki kaynağı Kuran ve sünnettir. Kuran ve sünnet kıyamete kadar değişmezliğini devam ettirecektir.
Günümüzde bir takım problemler ortaya çıkıyor. O problemlere cevap vermek, çözüm getirmek gerekiyor. Bu konulara İslam alemlerinin çözüm getirmesi gerekiyor. Bu da en güzel ifadesiyle Cumhurbaşkanımızın işte o güncelleme tabiri… Gayet yerinde bir tabirdir. Zaman geçtikçe bazı problemler çıkıyor ve o konulara çözüm getirmek gerekiyor. İşte bu yüzden İslam'ın güncellenmesi değil, ama fıkıhın güncellenmesi gerekiyor."
'ALEVİ VE SÜNNİ ARASINDA FARK YOKTUR'
"Alevilerle sünni kardeşlerimiz arasında hiç bir fark yoktur. Bütün Aleviler kendilerini Müslüman olarak tanımlarlar. Alevilik, İslam dışı gösterilmeye çalışılıyor. Buna zaten Alevi kardeşlerimiz karşı çıkıyor. Tüm Aleviler kendini Müslüman olarak tanımlar. Biz bütün vatandaşlarımıza hizmet götürme noktasında hareket ediyoruz. Kardeşlerimiz cemevlerinde muhabbetlerini yapabilirler, namazların da kılmak istiyorlarsa kılsınlar. Müslümanların ibadet yeri camidir. Camiler hem sünni hem Alevi'nin ibadet yeridir."
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