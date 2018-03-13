Ahmet Hakan: Taksiciyi bu zihniyet temsil ediyorsa, vatandaş Uber'i tercih eder

© Fotoğraf: DHA Taksicilerin Uber eylemine CHP'den destek 6

Taksiciler, Birleşik Taksi Şoförleri Derneği tarafından internet üzerinden hizmet veren Uber'e erişimin engellenmesi talebiyle açılan davanın duruşması öncesi, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde tepki için bir araya geldi. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in de destek verdiği eylemde İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, tehditvari bir açıklama yaptı: "Avrupa ülkelerinde taksicilerin eylem yapıp sağı solu yakıp yıktığı gibi biz de burada böyle bir eylem yapmak istemiyoruz. Eğer Meclisimiz bu konuda gerekli çalışmayı yapmazsa eğer adalet farklı bir karar verirse taksici esnafının sabrı taşar taksici esnafı ekmeği için emeği için her şeyi yapar."

Sosyal medyadan da büyük tepki gören bu sözleri köşesine taşıyan Ahmet Hakan'ın "Bekârlığa veda partisi yok insanlığa veda partisi var" başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle:

UBER niye tercih ediliyor?

Sarı taksi niye itici bulunuyor?

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Bunun cevabı, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı’nın yaptığı açıklamalarda gizli.

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Bakınız ne diyor İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı:

“Avrupa’daki taksiciler gibi sağı solu yakıp yıkarak eylem yapmak istemiyoruz. Eğer Meclis Uber konusunda bir şey yapmazsa sabrımız taşar. Taksici esnafı ekmeği için her şeyi yapar.”

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Bakar mısınız şu dile, yaklaşıma, üsluba, zihniyete?

Devlet, istediklerini yapmazsa… Yakıp yıkacaklarmış.

Ekmekleri için her şeyi yaparlarmış.

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Taksici esnafını bu zihniyet temsil ediyorsa…

Vatandaşın önemli bölümü tabii ki Uber’i tercih eder.

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Çünkü bu zihniyet…

— Levyeyi kapıp fırlama zihniyetidir.

— Mesafe beğenmeme zihniyetidir.

— Hizmette kaliteye yönelmeme zihniyetidir.

— Müşteriye kabalık yapma zihniyetidir.