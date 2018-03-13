Çiftlik Bank mağdurları, tesisi bastı: Bölgeye JÖH sevk edildi

ÖZEL HAREKAT TEDBİR ALDI
Kalabalığın giderek artması üzerine Bursa İl Jandarma Komutanlığı'ndan Jandarma Özel Harekat (JÖH) ekibi takviye olarak tesise gönderildi. Tesisin çevresinde önlem alan JÖH kalabalığı buradan uzaklaştırmaya çalıştı
ÇİFTLİK BANK SÜRECİ NASIL İLERLEDİ?
2016 yılında bir yazılımcı Mehmet Aydın tarafından kurulan Çiftlik Bank isimli sanal çiftlik uygulaması yüzde 40'a varan bir kazanç iddiasıyla kısa sürede 500 bini bulan üye sayısına ulaştı. Üyelerinden topladığı paralarla kuruluşunun 5. ayında Bursa'nın İnegöl ilçesinde 250 büyükbaş hayvan kapasiteli tesis kuran Çiftlik Bank, kısa bir süre sonra Manisa'da da aylık 1.5 milyon yumurta üretim kapasitesi olan tavuk çiftliği kurdu. 'Papara' isimli bir yazılımla üyeler ile şirket arasındaki para ödeme trafiğinin sağlandığı sistemde ortaya atılan 'saadet zinciri' iddiaları üzerine SPK, Çiftlik Bank kurucusu ve CEO'su Mehmet Aydın ve eşinin hesaplarında inceleme başlattı.
İddiaların üzerine Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Çiftlik Bank hakkında bakanlığın idari yaptırımlar uyguladığını açıkladı. Bakan Tüfenkci para yatıran vatandaşların Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunabileceklerini ve dava açabileceklerini de belirtti. Bakan Tüfenkci, Çitflik Bank yetkililerinin sistemi döndürmelerinin mümkün olmadığını belirterek insanları kandırdığının da altını çizdi.
Ortaya her geçen gün yenisi atılan iddiaların ardından Çiftlik Bank'ın İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki genel merkezini boşalttığına yönelik yayılan haberlerin ardından mağdurlar genel merkezin önünde toplandı.
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