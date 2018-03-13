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    Çiftlik Bank mağdurları, çiftliği bastı: Bölgeye JÖH sevk edildi

    Çiftlik Bank mağdurları, tesisi bastı: Bölgeye JÖH sevk edildi

    © Fotoğraf: DHA
    Türkiye
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    Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Çiftlik Bank tesisleri, mağdur olan üyeler tarafından basıldı. Kamyonlarla gelerek mağduriyetlerine karşılık tesislerden hayvan almak isteyen kalabalık nedeniyle jandarma ekipleri güvenlik tedbirleri almaya başladı.

    Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
    © AA/
    Gümrük Bakanlığı, sanal oyun için inceleme başlattı
    Yüzbinlerce üyesi ve dolandırıcılık iddialarıyla uzun süredir gündemde olan Çiftlik Bank'ın mağdurları şirketin İstanbul Ümraniye'deki genel merkezinin ardından Bursa'nın İnegöl ilçesi Sungurpaşa Mahallesi'ndeki büyükbaş hayvan tesisini bastı. Kaybettikleri paralara karşılık kamyonlarla geldikleri tesisten hayvan almak isteyen üyeler, jandarmanın engellemesiyle karşılaştı. Kalabalığın sayısı kısa sürede 300'ü aşarken, çevre il ve ilçelerden de birçok mağdur vatandaşın tesise gelmek üzere yola çıktığı bilgisine ulaşıldı. 

    ÖZEL HAREKAT TEDBİR ALDI

    Kalabalığın giderek artması üzerine Bursa İl Jandarma Komutanlığı'ndan Jandarma Özel Harekat (JÖH) ekibi takviye olarak tesise gönderildi. Tesisin çevresinde önlem alan JÖH kalabalığı buradan uzaklaştırmaya çalıştı

    ÇİFTLİK BANK SÜRECİ NASIL İLERLEDİ?

    2016 yılında bir yazılımcı Mehmet Aydın tarafından kurulan Çiftlik Bank isimli sanal çiftlik uygulaması yüzde 40'a varan bir kazanç iddiasıyla kısa sürede 500 bini bulan üye sayısına ulaştı. Üyelerinden topladığı paralarla kuruluşunun 5. ayında Bursa'nın İnegöl ilçesinde 250 büyükbaş hayvan kapasiteli tesis kuran Çiftlik Bank, kısa bir süre sonra Manisa'da da aylık 1.5 milyon yumurta üretim kapasitesi olan tavuk çiftliği kurdu. 'Papara' isimli bir yazılımla üyeler ile şirket arasındaki para ödeme trafiğinin sağlandığı sistemde ortaya atılan 'saadet zinciri' iddiaları üzerine SPK, Çiftlik Bank kurucusu ve CEO'su Mehmet Aydın ve eşinin hesaplarında inceleme başlattı.

    Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci
    gtb.gov.tr
    Gümrük Bakanlığı 11 saadet zinciri firması hakkında soruşturma açtı
    Hazırlanan raporda Çiftlik Bank'ın, 2016-2017 arasında 77 bin 843 kişiden toplam 511.7 milyon TL topladığı, 62 bin 877 kişiye 398.3 milyon TL ödeme yaptığı tespit edildi. Ayrıca raporda alan 113.4 milyon liranın Kuzey Kıbrıs'a aktarıldığı, ardından farklı ödeme sistemlerinden de Kıbrıs'a yaklaşık 120 milyon lira daha gönderildiği tespit edildi

    İddiaların üzerine Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Çiftlik Bank hakkında bakanlığın idari yaptırımlar uyguladığını açıkladı. Bakan Tüfenkci para yatıran vatandaşların Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunabileceklerini ve dava açabileceklerini de belirtti. Bakan Tüfenkci, Çitflik Bank yetkililerinin sistemi döndürmelerinin mümkün olmadığını belirterek insanları kandırdığının da altını çizdi.

    Ortaya her geçen gün yenisi atılan iddiaların ardından Çiftlik Bank'ın İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki genel merkezini boşalttığına yönelik yayılan haberlerin ardından mağdurlar genel merkezin önünde toplandı.

    İlgili konular:

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    Etiketler:
    Çiftlik Bank, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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