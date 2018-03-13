15 Temmuz etkinliklerine saldırı düzenleyeceği iddia edilen IŞİD sanığına 9 yıl hapis

Sanığın kardeşi olduğunu ifade eden Güneş, "Oğlum İsmail Güneş'in 'canlı bomba' olarak kendini patlattığı eylemden dolayı yargılanmaktayım. Oğlum İsmail, bir dönem kardeşim Cemil Güneş'ten dini eğitim aldı. Bunun dışında irtibatı olup olmadığını bilmiyorum" dedi.
Mahkeme başkanının soruşturma aşamasındaki beyanını sorması üzerine tanık Güneş, "İfadem doğrudur. Kardeşim bana mesaj göndererek 'herhangi bir partiye oy vermeyin bize katılın' dedi. Kardeşimin DEAŞ içerisinde olduğunu söyledim ancak bunu dayandırdığım net bilgi yok" diye konuştu.
SAVCI CANLI BOMBA KEMERİNE İŞARET ETTİ
Savcı mütalaasında, sanığın geçen yıl 15 Temmuz darbe girişiminin engellenmesinin yıl dönümünde yapılacak etkinliklere yönelik bombalı eylemde bulunacağı ve örgüt mensuplarıyla vedalaştığına ilişkin bilgiler alındığını, 23 Haziran 2017'de Suriye sınırında yapılan operasyonla, 'şehadet kemeri' olarak tabir edilen ve 'canlı bomba' eyleminde kullanılan kemerle yakalandığına işaret ederek, üst düzey sorumlular gibi atılı suçtan cezalandırılmasını istedi.
Mahkeme heyeti, sanığın örgütsel faaliyetinin yoğunluğunu dikkate alarak, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 9 yıl hapis cezası verdi.
CEZA İNDİRİMİ UYGULANMADI
İndirim uygulanmasına yer olmadığına karar veren heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.
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