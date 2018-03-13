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    Mahkeme

    15 Temmuz etkinliklerine saldırı düzenleyeceği iddia edilen IŞİD sanığına 9 yıl hapis

    © AA/
    Türkiye
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    Gaziantep'te IŞİD'e ilişkin davada, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümündeki demokrasi nöbeti etkinliklerine yönelik bombalı eylem düzenleyeceği iddia edilen tutuklu sanığa 9 yıl hapis cezası verildi.

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    © AA/ Metin Aktas
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    10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu yargılanan Cemil Güneş ile avukatı katıldı. Duruşmada, Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne 1 Mayıs 2016 tarihinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 3 polisin yaşamını yitirdiği, 34 kişinin yaralandığı olayla ilgili 110 sanığın yargılandığı davada tutuksuz yargılanan Süleyman Güneş de tanık olarak dinlendi.

    Sanığın kardeşi olduğunu ifade eden Güneş, "Oğlum İsmail Güneş'in 'canlı bomba' olarak kendini patlattığı eylemden dolayı yargılanmaktayım. Oğlum İsmail, bir dönem kardeşim Cemil Güneş'ten dini eğitim aldı. Bunun dışında irtibatı olup olmadığını bilmiyorum" dedi.

    Mahkeme başkanının soruşturma aşamasındaki beyanını sorması üzerine tanık Güneş, "İfadem doğrudur. Kardeşim bana mesaj göndererek 'herhangi bir partiye oy vermeyin bize katılın' dedi. Kardeşimin DEAŞ içerisinde olduğunu söyledim ancak bunu dayandırdığım net bilgi yok" diye konuştu.

    SAVCI CANLI BOMBA KEMERİNE İŞARET ETTİ

    Savcı mütalaasında, sanığın geçen yıl 15 Temmuz darbe girişiminin engellenmesinin yıl dönümünde yapılacak etkinliklere yönelik bombalı eylemde bulunacağı ve örgüt mensuplarıyla vedalaştığına ilişkin bilgiler alındığını, 23 Haziran 2017'de Suriye sınırında yapılan operasyonla, 'şehadet kemeri' olarak tabir edilen ve 'canlı bomba' eyleminde kullanılan kemerle yakalandığına işaret ederek, üst düzey sorumlular gibi atılı suçtan cezalandırılmasını istedi.

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    © AA/
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    Sanık Cemil Güneş, mütalaayı kabul etmediğini belirterek, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Bu örgütle alakam yok. Kalp hastasıyım. Tahliyemi talep ederim" dedi.

    Mahkeme heyeti, sanığın örgütsel faaliyetinin yoğunluğunu dikkate alarak, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 9 yıl hapis cezası verdi.

    CEZA İNDİRİMİ UYGULANMADI

    İndirim uygulanmasına yer olmadığına karar veren heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

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    Etiketler:
    15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı, IŞİD, Gaziantep, Türkiye
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