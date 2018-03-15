Tezcan'dan boykot açıklaması: CHP’de hiçbir çatlak yok

CHP'de bazı isimlerin seçimleri boykot çağrısıyla ilgili konuşan parti sözcüsü Bülent Tezcan, "CHP’de hiçbir çatlak yok" derken genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerini tekrarladı: " Kazanacağımız seçimleri niye boykot etmeyi konuşup da bunların üzerinden çalışalım?"

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, MYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi:

"AK Parti ve MHP grubunun iş birliğiyle, el çabukluğuyla milletten gizleyerek, ittifak ve seçim hileleri yasasını geçirdiler. Hem AK Parti hem de MHP yetkililerine soruyorum; neden milletin bu tartışmaları dinlemesinden korktunuz, neyi kaçırdınız? Yol görünen, gidici olan iktidarlar seçim yasaları ile uğraşmaya, oynamaya başlarlar. Bir iktidar seçim kanunu ile oynamaya başladıysa yolun sonu onun için görünmüş demektir. Onun kuyruğuna takılıp da kendisine bir ikbal ve istikbal bekleyen MHP yönetimi için de yolun sonu görünmüştür.

Türkiye, güvenli seçim hareketi başlatacaktır. Bütün sivil toplum, millet önünden sandığını çalmaya çalışan bu seçim hileleri yasasına fırsat vermeyecektir. Bu yasanın şeddelisini de çıkarsalar millet sandığa gidecek ve sandıkta seçim güvenliğini sağlayacaktır. Millet el koyacak. Önümüzdeki seçimlerde milletin iradesine saygı duyan siyasi partilerle beraber, demokrasiyi isteyenlerle beraber, milletle beraber, milletin iradesini bu iktidara çaldırmayacağız. Seçim güvenliğini ihlal eden maddeler ile ilgili Anayasa Mahkemesi'ne gideceğiz. İttifaklara kategorik olarak karşı değiliz. İttifak ile ilgili bölümlerin ortaya çıkan adaletsizlikleriyle ilgili açıklamaları yaptık.

'BOYKOT KİŞİSEL GÖRÜŞLERİ'

(CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke'nin "Ya izleyeceğiz ya da gerçek bir seçimin asgari koşulları sağlanana dek boykot ve/veya çekilme seçeneklerini ele alacağız. Karar hepimizin" tweet'i) CHP'de hiçbir çatlak yok. Farklı düşündüğünü zaman zaman paylaşan arkadaşlarımız olabilir. Onlar kişisel görüşlerini ifade etmişlerdir. CHP'nin seçimleri boykot kararı yoktur. Kazanacağımız seçimleri niye boykot etmeyi konuşup da bunların üzerinden çalışalım? Seçimleri boykot gibi bir kararlılığımız yok, tam tersine milleti kurtarmak gibi bir kararlılığımız vardır.

(Başbakan Yıldırım'ın ‘CHP güvenli seçim olmasından rahatsız oluyor' sözü) Güvenli seçimden rahatsız olan Sayın Başbakan ve onun yönettiği tek adam koalisyonu. Güvenli seçim getirseydiniz de sesimiz çıkmasaydı. Sizin seçim güvenliğini yok etme çabanızdan rahatsız oluyoruz."

'BERBEROĞLU PROJE REHİNİ'

Enis Berberoğlu, proje çerçevesinde rehin alınmıştır. O proje, tek adam koalisyonunun, tek adam rejiminin projesidir. Bu proje boşa çıkacaktır. Berberoğlu ve haksız yere tutuklu olan gazetecilerin, siyasetçilerin, milletvekillerinin Türkiye'nin utancı olmaktan çıkacağı bir düzene doğru hızla gidiyoruz. Hukukun hâkim olduğu bir Türkiye yaratacağız.