Başbakan'dan Ermenistan çıkışı: Azerbaycan'a karşı tehdit olursa karşılığı olur

Başbakan Binali Yıldırım Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan Dağlık Karabağ sorununa ilişkin, "Dost ve kardeş Azerbaycan'a veya Türkiye'ye buradan bir tehdit olursa, mutlaka karşılığı olur" dedi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 6. Bakü Küresel Forumu'ndaki ‘Güç: Büyük Güçler ve Diğerleri' panelinde konuşma yapan Başbakan Binali Yıldırım, ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yıldırım, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan Dağlık Karabağ sorununa ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

© AA/ Berk Özkan Erdoğan: Dağlık Karabağ sorununu çözecek güç Rusya

"Soykırım bir insanlık suçudur. Azerbaycan'da bir soykırım, etnik temizlik yapılmıştır. Bunu yapan Ermenistan bunun cezasını çekmelidir. Azerbaycan'ın bu davası eninde sonunda sonuca ulaşacaktır. Bu konuda birçok organizasyon Azerbaycan'ın yanındadır.

'ABD, KARABAĞ'DAKİ ERMENİLERE ÖDÜL VERECEĞİNE ORADAKİ İNSANLIK SUÇUNUN HESABINI SORARSA DAHA YERİNDE OLUR'

Burada teröristlerin yerleşiyor olması ve birtakım hazırlıkların olması sonucu olmaz. Dost ve kardeş Azerbaycan'a veya Türkiye'ye buradan bir tehdit olursa, mutlaka karşılığı olur. ABD, Karabağ'daki Ermenilere ödül vereceğine oradaki insanlık suçunun hesabını sorarsa daha yerinde olur."