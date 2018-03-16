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    Cami, kuran, cemaat

    Popstar'a rakip olarak 'İlahilerin Yıldızı' geliyor

    © AA/
    Türkiye
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    Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş’a yakınlığıyla bilinen Meltem TV, iki farklı programla izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bunlardan birisi Pop Star'a rakip gösterilen 'İlahilerin Yıldızı.' Programın yayınlanacağı kanalın genel müdürü, "Çok büyük bir çığır olacak" dedi.

    Odatv'nin haberine göre, 'İlahilerin Yıldızı' programı ile ilgili açıklama yapan Meltem Medya Grubu Genel Müdürü Mustafa Uğurlu, “İlahilerin Yıldızı’nda temel hedefimiz, ilahileri ’arabeskleşmekten’ kurtarmaktır. Tasavvuf musikisi toplumumuzun ortak değeridir. Bizim hedefimiz tasavvuf müziğini halka sevdirmek ve toplumumuzun ortak kültürü olan bu müziğin en doğru şekilde icra edilmesini sağlamaktır. Türk aile yapısına uygun bir yarışma programı hazırladık ve izleyici ile buluşturacağız” dedi.

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    'GENÇLERİMİZİN ÜMİTLERİNİ TAZELEYECEĞİZ'

    Mustafa Uğurlu, “Bu yarışmada Yunus Emre’nin kasideleri de seslendirilecek, Mevlid-i Şerifde okunacak, Pir Sultan Abdal’ın değişleri de. Zaten tasavvuf müziğin temeli Ehl-i Beyt’ten gelir" diyerek programda çok farklı türlerden eserlerin seslendirileceğini belirtti. 

    Uğurlu, "Türkiye’de hemen herkesin bildiği en az bir ilahi vardır. Nice keşfedilmeyen gencimizin ümitlerini tazeleyeceğiz. Yetenekli gençlerimizin ekranlarda kendilerini göstermesine imkân vereceğimiz için çok sevinçliyiz" dedi.

    'İŞİN ÜSTADI İSİMLER JÜRİ'

    Uğurlu, “İlahi yarışmasına katılacak olan kişilerin jüri önünde canlı yayında yeteneklerini sergileyecek” diyerek jüriyi şöyle açıkladı: 

    “Türkiye'de bir ilk olma özelliğini taşıyan İlahilerin Yıldızı yarışmasının jüri üyeliklerini ise çok seçkin ve işin üstadı isimler var. Ayhan Haksal, Prof. Dr. Ali Ünal Emiroğlu, Bilal Karamus ve Müslim Karabacak jüri üyeliklerini yapacak. İlahilerin yıldızı programı ile beraber İKRA Kur'an okuma yarışmasını da yayına sokmaya hazırlanıyoruz.”

    Moskova'da 18. Uluslararası Kur'an-ı Kerim Okuma Yarışması
    © Sputnik/ Mikhail Voskresenskiy
    Moskova, 18. kez Uluslararası Kur'an-ı Kerim Okuma Yarışması’na ev sahipliği yaptı
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    Kur’an-ı Kerim okuma yarışmasının adının Kur'an'ın ilk emri olan İKRA (oku) olacağını ifade ederek yarışma kapsamında Kurra hafızların yarışmacılara tilavet eğitimi de vereceğini ifade eden Uğurlu, İKRA Kur'an okuma yarışmasının jüri üyelerinin ise Kurra Hafız İlhan TOK, Kurra Hafız Mustafa Yıldırım, Kurra Hafız Musa Çetintaş, İlahiyatçı Hasan Aydın ve İlahiyatçı Fikran İnan olacağını açıkladı.

    'ÇOK BÜYÜK ÇIĞIR AÇACAK'

    Uğurlu, İlahi ve Kuran yarışmasına katılmak isteyenlerin 0 553 851 43 43 WhatsApp numarasından başvuru yapabileceklerini söyledi.

    “Bu program sadece bir yarışma programı olmayacak, aynı zamanda dinî musikimizin yaygınlaşması ve eski kaliteli kıvamına yeniden kavuşması, pop ve arabeskvari bozulmaya karşı korunması adına büyük bir hizmet olacaktır” diyen Uğurlu, “İlahilerin Yıldızı’ programı ve İKRA Kur’an Okuma yarışması çok büyük bir çığır olacaktır” dedi.

    Etiketler:
    Pop star, İlahilerin Yıldızı, Haydar Baş, Türkiye
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