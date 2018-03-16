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    Selahattin Demirtaş

    Demirtaş'tan mahkemeye: Yargılama anayasaya aykırı

    © AA/ Yaşarcan Aygün
    Türkiye
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    Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'le birlikte yargılandığı 'Nevruz davası'nın duruşmasında hakim karşısına çıktı. İddianame okunmadan usule ilişkin söz alan Demirtaş, yapılan yargılamanın anayasaya aykırı olduğunu söyledi.

    Demirtaş ile Önder'in 2013 Nevruz'unda yaptıkları konuşmaları nedeniyle yargılandığı davanın üçüncü duruşması Silivri'deki Allibey Duruşma Salonu'nda görülüyor.

    Selahattin Demirtaş
    © AFP 2018/ Ozan Köse
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    Gazete DuvaR'dan Hacı Bişkin'in haberine göre Demirtaş, duruşmada iddianame okunmadan önce usule ilişkin konuştu. Davanın düşürülmesi gerektiğini belirten Demirtaş, şunları söyledi:

    "Bu dava diğer davalardan farklı değil. Bu davanın ayrı görülmesi adil değildir. Anayasanın 83/2 maddesinde ‘Meclis kararı olmadan dokunulmazlıklar kaldırılamaz, tutuklama yapılamaz' diyor. Sizin elinizde 6718 sayılı kanun var. Benim elimde Anayasa var. Anayasayı esas almanız lazım. Şu an Anayasaya, yasaya ve Meclis İç Tüzüğü'ne aykırı bir işlem söz konusu. Kişiye özgü kanun yapılmaz. Meclis karar aldığında Resmi Gazete'de yayınlanır, Cumhurbaşkanı onayına sunulmaz. Cumhurbaşkanı Meclis kararına dahil olamaz. Dokunulmazlığımızın kaldırılması Cumhurbaşkanına sunuldu. Dokunulmazlığın özü burada katledildi. Biz dokunulmazlıklarla zırhlı araç siyaseti yapmadık. Burada açıkça kanuna aykırı olarak millietvekillerinin vekilliği düşürüldü, milletvekilleri tutuklandı. Yargının bunu durdurması lazım. Bize açıkça ve aleni bir şekilde ayrımcılık yapılarak, kanun çıkartılarak Anayasa ihlali yapıldı. ‘Dokunulmazlığı tek tek kaldırır, milletekillerinin içeri atarız. Kimse bunu Anayasa Mahkemesi'ne götürmez' dediler."

    'AYM, MECLİS'İN 3 KARARINI DENETLEYEBİLİR'

    HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş
    © AA/ Metin Pala
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    Demirtaş, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Selim Sadak'la ilgili kararını hatırlatarak, dokunulmazlıkların usulsüz kaldırıldığına dikkat çekerek, şunları söyledi:

    "AYM, Meclis'in 3 kararını denetleyebilir. Milletvekilliğin düşürülmesi, Meclis İç tüzüğü ve dokunulmazlığın kaldırılması. Bizim dokunulmazlığımz Meclis kararı olsaydı her fezleke için kendimizi savunma hakkı olacaktı. Bariz olarak Anayasa suçu işlendi. Yürütmenin başı emir verdi, ana muhalefet başkanı ‘Anayasaya aykırı ama evet' dedi. Önce bizim Anayasayı korumamız lazım. Mevcut haliyle derhal dokunulmazlığımızın usulüne uygun bir şekilde kaldırılmasına ilişkin ‘dosyamda Meclis kararı yok' denilerek dosyanın Meclis'e gönderilmesi gerekir."

    'DOKUNULMAZLIKLAR 300 YIL ÖNCE KRALA VE PADİŞAHA KARŞI ÇIKTI'

    HDP Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş
    AA
    434 gün sonra hakim karşısına çıkan Demirtaş: En az Binali Yıldırım kadar dokunulmazlığım var
    Demirtaş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Milletvekilinin söz söyleme, siyaset yapma hakkı 83/1 ile güvence altına alınmıştır. Soruşturma makamı soruşturma yapmadan ciddi hata yaptı. Hakkımda 102 fezleke var. Bu 102 fezleke de konuşmalarımdan ötürü hazırlandı. Mahkemeniz parlamentoya yazı yazarak konuşmamın tamamı ‘gönderin' demeli. Dokunulmazlıklar 300 yıl önce krala ve padişaha karşı çıktı."

    Mahkeme Başkanı, "Usule ilişkin söyleyeceğiniz var mı?" diye araya girince Demirtaş, "Benim söyleyeceklerim çok önemli. Acele ediyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.

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    Etiketler:
    Nevruz, dokunulmazlık, HDP, AYM, Sırrı Süreyya Önder, Selahattin Demirtaş, Silivri
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