İşte MHP’yi seçimlere götürecek yeni yönetim kadrosu

Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kurultayda ilk olarak genel başkanlık seçimi gerçekleşti. Seçimlere tek aday olarak giren Devlet Bahçeli, kullanılan bin 169 oyun, geçerli olan bin 167'sinin tamamını olarak Genel Başkanlığa yeniden seçildi.
ÇETİN, TANRIKULU, ÖZÜRK, GÜNAL YENİ YÖNETİM DE YOK
Genel Başkanlık seçiminin tamamlanmasının ardından 75 üyeli Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu seçimlerine geçildi. Seçimler tek liste halinde gerçekleşti.
İŞTE MHP'NİN YENİ YÖNETİMİ
İşte MHP'yi 2019'da gerçekleşmesi planlanan seçimlere götürecek MYK üyeleri:
"Semih Yalçın
İsmet Büyükataman
Celal Adan
Mevlüt Karakaya
Emin Haluk Ayhan
Sadir Durmaz
Mustafa Kalaycı
İsmail Faruk Aksu
İzzet Ulvi Yönter
Zuhal Topçu
Deniz Depboylu
Kamil Aydın
Ruhsar Demirel
Mehmet Parsak
Hidayet Vahapoğlu
Cemal Çetin
Ali Güler
Oğuz Turhan
Özgür Bayraktar
Taner Osmanağaoğlu
Yaşar Yıldırım
Volkan Yılmaz
Kadir Şekerci
Mehmet Taytak
İbrahim Çiftçi
Nevin Taşlıçay
Merve Menekşe
Gül Beyhan Saylağ
Nur Tuğba Aktay
Ayşe Sibel Ersoy
Gülay Özcan
Serap Şule Kalın
Fethi Yıldız
Murat Kotra
Yüksel Kaleci
Davut Haskırış
Ahmet Özyürek
Erdem Karakoç
Musa Küçük
Ahmet Yiğit Yıldırım
Hakan Doğru
Adem Yurdakul
Abdullah Bahadır Alperen
Fatih Çetinkaya
Mehmet Duygulu
Ferhat Çakıroğlu
Muhammet Koçak
Sefer Aycan
Süleyman Korkmaz
Mehmet Varol
Kadir Çitil
Nevzat Aypek
Hüseyin Korkmaz
Akın Üstün
İdris Aydın
Hakan Er
Hasan ÖZarslan
Hüsnü uğur
Mustafa Ertekin
Mehmet Sarı
Süleyman Latif Yunusoğlu
Abdurrahman Başkan
Nevzat Ünlütürk
İbrahim Özyavuz
Fevzi Zırhlıoğlu
Ömer Çağlar Yılmaz
Bulduk Özdemir
Volkan Uygunçarlar
Volkan Dudu
Seyit Ahmet Göçer
Yusuf Turan
Recep Bakırcı
Umur Ertürk
Yakup Özkılıç
Ahmet Yılmaz
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