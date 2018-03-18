Kayıt
15:43 18 Mart 2018
Ankara+ 22°C
İstanbul+ 18°C
Canlı Yayın
    Arama
    MHP Kurultayı'nda oy kullanan Devlet Bahçeli

    İşte MHP’yi seçimlere götürecek yeni yönetim kadrosu

    © AA/ Fatih Aktaş
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    Yurdagül Şimşek
    0 20

    MHP'nin 12. Olağan Büyük Kurultayı'nda, Devlet Bahçeli, genel başkanlığa yeniden seçildi. Kurultayda MHP’yi 2019’da planlanan seçimlere götürecek yeni yönetim kadrosu da belirlendi. MHP lideri Bahçeli’nin mevcut yönetim kadrosunda yer alan 4 isme yeni listede yer vermemesi dikkat çekti.

    Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kurultayda ilk olarak genel başkanlık seçimi gerçekleşti. Seçimlere tek aday olarak giren Devlet Bahçeli, kullanılan bin 169 oyun, geçerli olan bin 167'sinin tamamını olarak Genel Başkanlığa yeniden seçildi.

    ÇETİN, TANRIKULU, ÖZÜRK, GÜNAL YENİ YÖNETİM DE YOK

    Genel Başkanlık seçiminin tamamlanmasının ardından 75 üyeli Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu seçimlerine geçildi. Seçimler tek liste halinde gerçekleşti.

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
    © AA/ Mehmet Ali Özcan
    Bahçeli yeniden MHP Genel Başkanı seçildi: 'Sırtımızdaki kamburlardan kurtulduk'
    Bahçeli'nin yeni yönetim listesine mevcut Genel Başkan Yardımcılarından, Şefkat Çetin, Ahmet Kenan Tanrıkulu, Oktay Öztürk, Mehmet Günal'a yer vermemesi dikkat çekti.

    İŞTE MHP'NİN YENİ YÖNETİMİ

    İşte MHP'yi 2019'da gerçekleşmesi planlanan seçimlere götürecek MYK üyeleri:

    "Semih Yalçın
    İsmet Büyükataman
    Celal Adan
    Mevlüt Karakaya
    Emin Haluk Ayhan
    Sadir Durmaz
    Mustafa Kalaycı
    İsmail Faruk Aksu
    İzzet Ulvi Yönter
    Zuhal Topçu
    Deniz Depboylu
    Kamil Aydın
    Ruhsar Demirel
    Mehmet Parsak
    Hidayet Vahapoğlu
    Cemal Çetin
    Ali Güler
    Oğuz Turhan
    Özgür Bayraktar
    Taner Osmanağaoğlu
    Yaşar Yıldırım
    Volkan Yılmaz
    Kadir Şekerci
    Mehmet Taytak
    İbrahim Çiftçi
    Nevin Taşlıçay
    Merve Menekşe
    Gül Beyhan Saylağ
    Nur Tuğba Aktay
    Ayşe Sibel Ersoy
    Gülay Özcan
    Serap Şule Kalın
    Fethi Yıldız
    Murat Kotra
    Yüksel Kaleci
    Davut Haskırış
    Ahmet Özyürek
    Erdem Karakoç
    Musa Küçük
    Ahmet Yiğit Yıldırım
    Hakan Doğru
    Adem Yurdakul
    Abdullah Bahadır Alperen
    Fatih Çetinkaya
    Mehmet Duygulu
    Ferhat Çakıroğlu
    Muhammet Koçak
    Sefer Aycan
    Süleyman Korkmaz
    Mehmet Varol
    Kadir Çitil
    Nevzat Aypek
    Hüseyin Korkmaz
    Akın Üstün
    İdris Aydın
    Hakan Er
    Hasan ÖZarslan
    Hüsnü uğur
    Mustafa Ertekin
    Mehmet Sarı
    Süleyman Latif Yunusoğlu
    Abdurrahman Başkan
    Nevzat Ünlütürk
    İbrahim Özyavuz
    Fevzi Zırhlıoğlu
    Ömer Çağlar Yılmaz
    Bulduk Özdemir
    Volkan Uygunçarlar
    Volkan Dudu
    Seyit Ahmet Göçer
    Yusuf Turan
    Recep Bakırcı
    Umur Ertürk
    Yakup Özkılıç
    Ahmet Yılmaz

    Etiketler:
    MHP, Devlet Bahçeli, Ankara
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Rusya devlet başkanı adayı Sergey Baburin
    Rusya başkanlık seçimlerinin Rusya’nın ŞİÖ ve BRICS’teki rolünün güçlendirilmesi yanlısı adayı Sergey Baburin
    Karikatür
    Amerikalı Amrial: Rusya, ABD’ye nükleer saldırı taklidi yapıyor
    İnfografik
    Doğu Guta'da son durum
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam