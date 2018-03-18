İşte MHP’yi seçimlere götürecek yeni yönetim kadrosu

Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kurultayda ilk olarak genel başkanlık seçimi gerçekleşti. Seçimlere tek aday olarak giren Devlet Bahçeli, kullanılan bin 169 oyun, geçerli olan bin 167'sinin tamamını olarak Genel Başkanlığa yeniden seçildi.

ÇETİN, TANRIKULU, ÖZÜRK, GÜNAL YENİ YÖNETİM DE YOK



Genel Başkanlık seçiminin tamamlanmasının ardından 75 üyeli Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu seçimlerine geçildi. Seçimler tek liste halinde gerçekleşti.

Bahçeli'nin yeni yönetim listesine mevcut Genel Başkan Yardımcılarından, Şefkat Çetin, Ahmet Kenan Tanrıkulu, Oktay Öztürk, Mehmet Günal'a yer vermemesi dikkat çekti.

İŞTE MHP'NİN YENİ YÖNETİMİ



İşte MHP'yi 2019'da gerçekleşmesi planlanan seçimlere götürecek MYK üyeleri:

"Semih Yalçın

İsmet Büyükataman

Celal Adan

Mevlüt Karakaya

Emin Haluk Ayhan

Sadir Durmaz

Mustafa Kalaycı

İsmail Faruk Aksu

İzzet Ulvi Yönter

Zuhal Topçu

Deniz Depboylu

Kamil Aydın

Ruhsar Demirel

Mehmet Parsak

Hidayet Vahapoğlu

Cemal Çetin

Ali Güler

Oğuz Turhan

Özgür Bayraktar

Taner Osmanağaoğlu

Yaşar Yıldırım

Volkan Yılmaz

Kadir Şekerci

Mehmet Taytak

İbrahim Çiftçi

Nevin Taşlıçay

Merve Menekşe

Gül Beyhan Saylağ

Nur Tuğba Aktay

Ayşe Sibel Ersoy

Gülay Özcan

Serap Şule Kalın

Fethi Yıldız

Murat Kotra

Yüksel Kaleci

Davut Haskırış

Ahmet Özyürek

Erdem Karakoç

Musa Küçük

Ahmet Yiğit Yıldırım

Hakan Doğru

Adem Yurdakul

Abdullah Bahadır Alperen

Fatih Çetinkaya

Mehmet Duygulu

Ferhat Çakıroğlu

Muhammet Koçak

Sefer Aycan

Süleyman Korkmaz

Mehmet Varol

Kadir Çitil

Nevzat Aypek

Hüseyin Korkmaz

Akın Üstün

İdris Aydın

Hakan Er

Hasan ÖZarslan

Hüsnü uğur

Mustafa Ertekin

Mehmet Sarı

Süleyman Latif Yunusoğlu

Abdurrahman Başkan

Nevzat Ünlütürk

İbrahim Özyavuz

Fevzi Zırhlıoğlu

Ömer Çağlar Yılmaz

Bulduk Özdemir

Volkan Uygunçarlar

Volkan Dudu

Seyit Ahmet Göçer

Yusuf Turan

Recep Bakırcı

Umur Ertürk

Yakup Özkılıç

Ahmet Yılmaz