Adalet Bakanlığı, yayınlanmayan dizi için RTÜK'e başvurdu

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü Şaban Yılmaz, RTÜK’e 13 Mart tarihinde 'Avlu isimli dizi hakkında' konulu bir yazı gönderdi. Yazıda, Star TV’de Avlu adlı dizinin tanıtımının yayınlandığı, ilk görüntülerde Ceza ve Tekvifevleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı kurumlar ile kurumlarda çalışan personelin mesleki onurunu zedeleyecek, kurumsal imajı olumsuz yönde etkileyecek gerçeği yansıtmayan karalama ögelerinin bulunduğu öne sürüldü.
Avlu 29 Mart Perşembe Star'da başlıyor! Yeni tanıtım! @avludizi pic.twitter.com/hkwF3Ju2VE— STAR TV (@startv) 13 Mart 2018
Yayınlanan bu görüntülerin, devletin farklı iki kurumunda görev alan jandarma ve ceza infaz kurumu personelini yanlış algılardan dolayı zan altında bırakacağı, personelin 'işkenceci', kurumların da 'işkence merkezi' olarak toplum nezdinde algılanmasına sebebiyet vereceği iddia edilen yazıda, şöyle devam edildi:
'TERÖR ÖRGÜTLERİNE HİZMET EDER'
'GEREKLİ TEDBİRLER ALINSIN'
Yazıda, bu itibarla, reyting uğruna bu süreçte bu tarz görüntülerin yayına girmesinin toplum tarafından farklı algılara sebep olacağı, ceza infaz kurumlarında yaşanmamış olayların yaşanmış gibi gösterilmesinin kurumların kamusal hizmetine zarar vereceği ileri sürülerek, “Açıklanan nedenler göz önünde bulundurularak 6112 sayılı Kanun’un ‘Yayın Hizmeti İlkeleri’ başlıklı 8. maddesi gereği dizi yayımlanmadan gerekli tedbirlerin alınması hususunda bilgi ve gereğini arz ederim” denildi.
Öte yandan RTÜK’ün henüz bu şikâyeti gündeme almadığı öğrenildi. Salı günü yapılacak Üst Kurul toplantısında konunun gündeme gelip gelmeyeceği belli olacak.
KADINLARIN CEZAEVİ ZAMANLARI ANLATILIYOR
Başrollerini Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse, Kenan Ece, Teoman Kumbaracıbaşı’nın paylaştığı Avlu dizisi, 29 Mart Perşembe günü 20.00’de yayımlamaya başlayacak. Star TV’nin internet sitesinde, Avlu dizisi şöyle tanıtılıyor:
“Yılların sağır kaldığı, adaletini kendisi sağlamaya çalışmış bir kadının cezaevine girişini konu alıyor. ‘Avlu’ özgürlüğünden vazgeçmek zorunda kalan bu kadınların 3. sayfa haberlere yansımayan, mutsuzluğun acı ile yarıştığı Karakuyu’da kendi düzen ve kendi hukuklarına karşı verdikleri yaşam mücadelesini konu alıyor.”
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