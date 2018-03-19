Yeni bir operasyonun sinyalini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir gece ansızın Sincar'a da gireriz, oradaki PKK'lıları da temizleriz" dedi. Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nda ÖSO'nun 'ölümün üzerine gittiği' belirterek, "Kimse bunları DEAŞ'la, PYD’nin korkak tavukları ile karıştırmasın" diye konuştu.