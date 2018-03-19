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    Recep Tayyip Erdoğan

    Erdoğan: Bir gece ansızın Sincar'a da gireriz

    © AA/ Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar
    Türkiye
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    Yeni bir operasyonun sinyalini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir gece ansızın Sincar'a da gireriz, oradaki PKK'lıları da temizleriz" dedi. Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nda ÖSO'nun 'ölümün üzerine gittiği' belirterek, "Kimse bunları DEAŞ'la, PYD’nin korkak tavukları ile karıştırmasın" diye konuştu.

    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni'nde konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

    • Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
      © AA/ Yasin Bülbül/Cumhurbaşkanlığı
      Erdoğan: UYAP'ı maalesef FETÖ'cülere kaptırdık
      FETÖ'nün en çok hedef aldığı kurumların başında adalet teşkilatımız geliyordu. Zira onun için her şey orada başlıyor, orada bitiyordu. İçindeki FETÖ'cüleri en hızlı ve kararlı şekilde temizleyen kurum yine adalet teşkilatımız oldu. Bu temizliğin yol açtığı boşluğun doldurulması konusunda atılan adımları en başından beri takdirle takip ettim, ediyorum. Fakat ben bittiğine henüz inanmıyorum. Daha çok çalışacağız. Kim bilir, nerelerde daha neler çıkacak. Adeta metastaz yapmış, bunların temizlenmesi gerekiyor.

    'ADALET DAİMA BİZİM ÖNCELİĞİMİZ OLMUŞTUR'

    • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
      © AP Photo/ Lefteris Pitarakis
      Erdoğan: Adalet duygusunun kaybolduğu yerde, toplumsal bütünlüğü ayakta tutmak mümkün değil
      Adalet devletin de, toplumun da, beşeri münasebetlerin de taşıyıcı sütunudur. Kanunların hazırlanmasından, mahkemelerdeki uygulamalara kadar her aşamada çok ciddi titizlik göstermek gerekiyor. Devletler ve milletler adalet üzerinde yükselir veya adeletsizlik batağında boğulur giderler.
    • Adalet daima bizim önceliğimiz olmuştur. Ülkemizde adalet hizmetlerinin hukuka uygun şekilde yürütülebilmesi konusundaki hassasiyetimiz bugüne mahsus değildir. 2002'de milletimize Türkiye'yi eğitim, sağlık, adalet, emniyet üzerinde yükselteceğimizin sözünü vermiştik. Önce vesayet güçlerinin, ardından FETÖ'nün tüm tuzaklarına rağmen her iki alanda da önemli mesafe katettik.

    'AYM'YE BİREYSEL BAŞVURU HAKKI HUKUK DEVRİMİDİR'

    • AYM'ye bireysel başvuru hakkını getirmiş olmamız dahi hak arama yollarının genişletilmesi bakımından hukuk devrimidir. Ceza infaz kurumlarımızı da yeniledik, modernize ettik. Ülkemizde adalet hizmetlerinin ruhuyla hak ettiği yere gelmesi için her türlü çabayı gösterdik, gösteriyoruz.

    'SINIRLARIMIZI KAPATIP KENDİ KEYFİMİZE BAKMADIK'

    • Recep Tayyip Erdoğan
      © AA/ Kayhan Özer
      Erdoğan'dan AP'ye: Kapıları açsaydık kaçacak delik arardınız
      Türkiye, Fırat'ın kıyısında kaybolan kuzunun sorumluluğunu üzerinde taşıyan yöneticilere, bunun hesabını soracak hakimlere ve savcılara sahip olduğu müddetçe Allah'ın izniyle kimse sırtımızı yere getiremez. Bu ülkede adaletin sadece binaların üzerinde yazılan kavram değil asıl olarak hayatın her anını kucaklayan bir ışık olduğunu göstereceğinize inanıyorum. Çevremizdeki komşularımızın başı dara düştüğünde birilerinin yaptığı gibi sınırlarımızı kapatıp kendi keyfimize bakmadık.

    'VERECEKSEN BU PARAYI VER, BİZİ OYALAMA'

    • AB Komisyonu Göçmenlik Komiseri Dimitris Avramopulos
      © AFP 2018/ EMMANUEL DUNAND
      AB'den Türkiye'ye 3 milyar euro'luk ödemeye onay
      Varna'daki AB Zirvesi'nde fotoğrafları önlerine koyacağız. Sığınmacılar için mali yardımı verecekseniz verin vermeyecekseniz dürüst olun diyeceğiz. Vereceksen ver. Buyur gel kampları gez çadır kentlerimizi gez. Vereceksen bu parayı ver, bizi oyalama. Bu milletin onuru gururu var, bizim gururumuzla oynayamazsın. Bunlar böyle alışmışlar. Kapılarında süründüreceklerini zannediyorlar. Türk milleti böyle bir millet değil.
    • İkinci 3 milyar euroluk dilimi konuşuyorlar. Biz daha ilk dilimi tam olarak alabilmiş değiliz ki. Vermeyecekseniz dürüst olun. İlla proje diye ısrar edilmesini iyi niyetle bağdaştırmıyoruz. Bugün ülkemize karşı faaliyet gösteren ne kadar terör örgütü mensubu varsa hepsi Avrupa'da baş tacı edilirken silahlar verilirken işte Afrin'de olayı gördünüz.

    'VİRGÜLÜ KOYDUK, ŞİMDİ NOKTAYI KOYACAĞIZ'

    • Recep Tayyip Erdoğan
      © AA/
      Erdoğan, ABD'nin Menbiç teklifini açıkladı
      Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3622 teröris etkisiz hale getirildi. Dün sabah 08.30 itibarıyla da son operasyon yapıldı. İş bitmedi. ÖSO bizim askerimizle birlikte oradaki el yapımı bomba aramasını yapıyor.
    • Bir gece ansızın Sincar'a da gireriz, oradaki PKK'lıları da temizleriz. Eğer dostsak, bize gerekli kolaylığı sağlayacaksınız. Bu iş uzarsa yeni bir Zeytin Dalı da orada olur. Münbiç, Ayn El Arab ve Tel Abyad ile süreç devam edecek.
    • Virgülü koyduk, inşallah şimdi nokta konacak. Bununla kalmayacağız tabii. Bunun uzantısı var. Onlar da hallolacak. Zira bizim derdimiz işgal değil. Bizim derdimiz bu teröristlere karşı o temizlik harekatını gerçekleştirmek ve bu teröristlerden ülkemize karşı olan tehdidi ortadan kaldırmak.

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    Etiketler:
    AB, FETÖ, ÖSO, Recep Tayyip Erdoğan, Menbiç, Sincar, Afrin
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