İncirlik Üssü'ne eylem planladığı iddiasıyla Rus uyruklu IŞİD zanlısına 12 yıl hapis

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Renat Bakiev ve avukatı katıldı.
SUÇLAMALARI REDDETTİ
Mahkemede hakkındaki iddialara yönelik tercüman aracılığıyla savunma yapan Bakiev suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Alevi derneği çevresinde keşif yaptığım iddialarını kabul etmiyorum. Üzerime atılı tüm suçlamaları reddediyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" dedi.
'SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYELİK'
Mahkeme heyeti de sanık Renat Bakiev'i ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırarak mevcut halinin devamını kararlaştırdı.
Adana'da geçen yıl ağustos ayında yakalanan, İncirlik Üssü ile Alevi dernekleri ve vatandaşlara yönelik eylem yapmayı planladığı iddia edilen Rus uyruklu IŞİD zanlısı Renat Bakiev hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma suçundan" 15 yıl hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
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