Hükümetten ABD'ye Afrin yanıtı: Yalan yanlış bilgilerle algı oluşturulmaya çalışılıyor

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında ''Afrin’den gelen yağma haberleri konusunda da kaygı duyuyoruz. Türk yetkililere, Afrin’deki duruma ilişkin kaygılarımızı defalarca ilettik'' denildi. Bu açıklama sonrası sosyal medya hesabı Twitter'da değerlendirmelerde bulunan Bozdağ'ın ifadeleri özetle şöyle:
- Son açıklamaları göstermektedir ki ABD Zeytin Dalı Harekatı’nın mahiyetini hala ya anlamamış ya da anlamak istememektedir.
- Zeytin Dalı Harekatı masum sivillere veya Kürtlere karşı bir harekat değildir; terör örgütlerine karşı bir harekattır.
- Zeytin Dalı Harekatı’nın DEAŞ ile mücadeleyi zayıflattığı iddiası, temelsizdir. Yalandır.
- Terörle mücadeleyi zayıflatan ve terörle mücadeleye zarar veren asıl yanlış DEAŞ terör örgütüyle mücadele kılıfı altında, bölgede PYD/YPG terör örgütlerinin SDG kılıfıyla desteklenmesidir; DEAŞ’ı bahane ederek PYD/YPG’nin silahlandırılmasıdır, eğitilmesidir.
- Zeytin Dalı Harekatında, sivillere zarar verilmemiştir; sivillerin su, gıda, ilaç ve benzeri insani ihtiyaçlara erişimine hiçbir zaman engel olunmamıştır; şu anda da bölgedeki sivil halkın bu anlamda bir sorunu yoktur; sorun oluşmaması için de her tür tedbir alınmıştır.
- Türkiye,kınayıcının kınamasına bakmadan, kimseden de takdir beklemeden doğru olanı yapmaya ve bildiği doğru yolda ilerlemeye devam edecektir.
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