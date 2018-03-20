Hükümetten ABD'ye Afrin yanıtı: Yalan yanlış bilgilerle algı oluşturulmaya çalışılıyor

Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, ABD'den Afrin'e yönelik gelen açıklamalarla ilgili yaptığı değerlendirmede "Türkiye’yi takdir etmesi gerekenlerin hala yalan ve yanlış bilgilerle algı oluşturmaya çalışmaları Türkiye düşmanlığıdır" dedi. Bozdağ, Türkiye'nin 'doğru bildiği yolda ilerlemeye devam edeceğini' de söyledi.