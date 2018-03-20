Türkeş, Erdoğan konuşurken 'Candy Crush' oynadı

Sözcü'den Zekeriya Albayrak'ın haberine göre, AK Parti grubunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşurken ağırlıklı olarak Afrin'de tamamlanan 'Zeytin Dalı Operasyonu' konusuna değindi.

AK Partili Türkeş ise bu sırada cep telefonuyla 'Candy Crush Saga' (Şeker Patlatma) oyununu oynayarak vakit geçirdi.

​Habere göre, grup toplantısında Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de bir kazanın eşiğinden döndü. Özhaseki için ayrılan koltuğa seyirci bölümünde oturan bir çocuğun tableti düştü. Özhaseki tam o sırada koltuğa oturmak üzere bulunuyordu.

Tabletini düşüren çocuk locadan ‘Tabletimi istiyorum' diye ağlayınca polisler devreye girdi ve görevli aracılığıyla tablet çocuğa geri verildi.