Canan Karatay: Marie Antoinette aslında 'Ekmek ve tuz bulamazlarsa, pasta yesinler' dedi

İç hastalıkları ve kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, Fransız İhtilali'nin sebebinin aslında tuz yüzünden olduğu sözlerine açıklık getirdi. Karatay, Marie Antoinette'in aslında "Ekmek bulamazlarsa pasta yesinler" demediğini, "Ekmek ve tuz bulamazlarsa, pasta yesinler" ifadesini kullandığını söyledi.

Karatay'ın tuz kullanımına dikkat çektiği bir söyleşisinde "Fransız İhtilali'nin sebebi tuzdu" ifadesi tartışma yarattı.

Sözcü'den Hande Zeyrek'e konuşan Karatay da bu sözlerine açıklık getirdi. Karatay'ın ifadeleri şöyle:

"Sofra tuzunun hikayesi son 50-60 yıldır var. O güne kadar tüm dünyada kaya tuzu kullanılıyordu. Avrupa'da da çok önemliydi. Çünkü insanlar yiyeceklerini bozulmasın diye tuzlayarak saklayabiliyorlar. Onun için çok kıymetli. Mikrobu öldürüyor. Çürümesini önlüyor yiyeceğin. Marie Antoinette demiş ya 'Ekmek bulamazlarsa pasta yesinler' diye. Aslında, 'Ekmek ve tuz bulamazlarsa, pasta yesinler!' diyor. Tarihçiler de bunu bilir. O dönemde tuzun vergisi halk için çok yüksek yüzde 40 oranında. Din adamlarına aristokratlara tuz vergisi yok. Bu nedenle halk tuz kaçakçılığına başlıyor. 8 yaşındaki çocukların üstleri kaçakçılık yapıyor diye aranıyor, evler basılıyor kaçak tuz var mı diye. Yakalananlar idam ediliyor. O yüzden 'Fransız İhtilali'ni başlatan sebeplerden biri kaya tuzudur!' demiştim."