AK Partili Elitaş'tan Şamil Tayyar'a tepki: FETÖ ile mücadeleyi sulandırıyor

CNN Türk'te bir programda konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş da Tayyar'ın böyle iddialarla FETÖ ile mücadeleyi sulandırdığını söyledi.
Elitaş'tan 'FETÖ borsası kuruldu' iddialarına sert yanıt pic.twitter.com/vVx2O5VfXm— CNN Türk (@cnnturk) 20 Mart 2018
Hürriyet'in aktardığına göre Elitaş'ın Tayyar'a yönelik ifadeleri şöyle:
Elitaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun benzer iddiaların Kayseri'de de olabileceğini söylemesine tepki gösterdi. AK Parti Kayseri Milletvekili Elitaş, "Sayın Kılıçdaroğlu eğer beni bu borsanın içinde biri olarak gösteriyorsa, onunla ilgili mahkemede hesaplaşmamız gerekir” diye konuştu.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "Kayseri'de FETÖ'cülerin nasıl serbest bırakıldığını Elitaş iyi bilir." iddialarına ilişkin konuşan AK Parti Grup Başkan Vekili @mustafaelitas: Yapacağımız iş bellidir, Kılıçdaroğlu ile mahkeme nezdinde hesaplaşacağız. pic.twitter.com/wpG4Hi4S74— Az Önce Oldu (@azonceoldu) 20 Mart 2018
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