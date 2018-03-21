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    AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş

    AK Partili Elitaş'tan Şamil Tayyar'a tepki: FETÖ ile mücadeleyi sulandırıyor

    © AA/
    Türkiye
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    AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, partisinin Gaziantep milletvekili Şamil Tayyar'ın 'Milyon doları veren FETÖ'cü serbest bırakılıyor', 'FETÖ borsası' kuruldu iddialarına sert tepki gösterdi: "Bugünlerde, sırf bu işleri sulandırabilmek adına, FETÖ ile mücadeleyi biraz gevşetebilmek adına böyle iddiaların ortaya atıldığını söyleyebiliriz."

    Şamil Tayyar
    © AA/ Arşiv
    AK Partili Tayyar: Milyon doları veren FETÖ’cü bırakılıyor
    Tayyar, geçen günlerde Beyaz TV'de katıldığı bir programda "Gaziantep'te çok ciddi FETÖ borsası var. Milyon dolarlar dönüyor. Ben bunu söylüyorum. Evet. İtirafçı adı altında iş adamlarını serbest bırakıyorlar" iddiasında bulundu. 

    CNN Türk'te bir programda konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş da Tayyar'ın böyle iddialarla FETÖ ile mücadeleyi sulandırdığını söyledi.

    Hürriyet'in aktardığına göre Elitaş'ın Tayyar'a yönelik ifadeleri şöyle:

    AK Parti Gaziantep Milletvekli Şamil Tayyar, TBMM Genel Kurul çalışmlarına katılarak konuşma yaptı.
    © AA/ Murat Kula
    AK Partili Tayyar'ın 'FETÖ borsası kuruldu' iddiası Meclis'e taşındı
    "Şamil Tayyar orada bir ifade kullanıyor. ‘Ben milletvekiliyim aslında ben söylediklerim suç duyurusu niteliğindedir diyor.’ Eğer böyle bir borsa kurulmuşsa, insanlar milyon dolarla serbest bırakılıyorsa Şamil Bey’in yapması gereken savcılara gidip suç duyurusunda bulunmasıdır. Bugünlerde, sırf bu işleri sulandırabilmek adına, FETÖ ile mücadeleyi biraz gevşetebilmek adına böyle iddiaların ortaya atıldığını söyleyebiliriz. Bu, kamuoyu nezdinde olumsuz algı oluşturabilmek için yapılmış bir operasyondur."

    Elitaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun benzer iddiaların Kayseri'de de olabileceğini söylemesine tepki gösterdi. AK Parti Kayseri Milletvekili Elitaş, "Sayın Kılıçdaroğlu eğer beni bu borsanın içinde biri olarak gösteriyorsa, onunla ilgili mahkemede hesaplaşmamız gerekir” diye konuştu.

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    Etiketler:
    FETÖ, CHP, AK Parti, Şamil Tayyar, Mustafa Elitaş, Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye
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