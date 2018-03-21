Gözaltına alınan SONAR Başkanı Bayrakçı serbest bırakıldı

Dün gece gözaltına alınan SONAR Başkanı Bayrakçı, serbest bırakıldığını duyurdu. Bayrakçı, sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştığı mesajda "Gözaltı nedeni siyasi bir konu değilmiş hanımefendiler, beyefendiler. İfade eksikliği konusu imiş. Yakın ilgi gösteren her dostuma teşekkür ederim. Şu an serbest bırakıldık" dedi.

Gözaltı nedeni siyasi bir konu değilmiş hanımefendiler, beyefendiler..

ifade eksikliği konusu imiş.

Yakın ilgi gösteren her dostuma teşekkür ederim.

Şu an serbest bırakıldık. — Hakan Bayrakçı (@ahakanbayrakci) 21 Mart 2018

Bayrakçı, gözaltına alındığını da Twitter hesabından şu mesajla duyurmuştu:

"Ankara’da gece 00:50’de gözaltına alındım. Hayırdır inşallah. Çankaya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüyorlar."

Bayrakçı'nın gözaltına alınmasının ardından avukatı olarak emniyete giden Fidel Okan, Bayrakçı'nın tarafı olduğu bir davanın duruşmasını takip etmediği için emniyette tutulduğunu, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılacağını kaydetmişti.