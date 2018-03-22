'AK Parti, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda ittifakın önüne geçmeyi planlıyor'

Cumhuriyet’ten Emine Kaplan’ın haberindeki iddia özetle şöyle:

"AK Parti, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması olasılığına karşı da yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı olası ittifakları zorlaştırmaya dönük bazı düzenlemeler getirmeyi planlıyor. Anayasaya göre ilk oylamada bir adayın salt çoğunluğu (yüzde 50 artı 1) sağlayamaması durumunda bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama yapılacak. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy almış iki aday katılacak ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday cumhurbaşkanı seçilecek. İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin herhangi bir nedenle seçime katılmaması halinde ikinci oylama, boşalan adaylığın birinci oylamadaki sıraya göre ikame edilmesi yoluyla yapılacak.

© AP Photo/ Burhan Özbilici Abdüllatif Şener: Erdoğan, cumhurbaşkanlığı seçimini kaybeder

AK Parti, ikinci tura katılmaya hak kazanan adaylardan birinin herhangi bir nedenle seçime katılmaması durumuna ilişkin süre sınırlaması getirecek. Üzerinde düşünülen formüle göre, ilk oylama sonuçlarının Resmi Gazete’de yayımlanmasını takip eden gün saat 17.00’ye kadar istifa ya da çekilme işlemi yapılabilecek. Bu süreden sonra olacak istifa, çekilme ve ölüm gibi durumlarda ikame işlemi yapılmayacak. AK Parti böylece, ilk tur sonucuna göre Erdoğan’a karşı bir aday üzerinden blok oluşturulmasına zaman bırakmayacak. Anayasa değişikliğine göre Cumhurbaşkanı’na yardımcılarından biri vekalet edecek. Ancak birden fazla yardımcı olması durumunda hangisine vekaletin bırakılacağı tartışılıyor. Parti içinde yapılan değerlendirmelerde en yaşlı yardımcıya vekaletin bırakılması formülü üzerinde duruluyor."