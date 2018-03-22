Çavuşoğlu: Afrin'de asıl yağmayı YPG yaptı

Çavuşoğlu, 'YPG'nin Menbiç'ten çıkmasından sonra yönetim ve güvenlik yapısını demografinin belirleyeceğini' söyledi ve Menbiç için "Plan uygulanmazsa yapılması gereken şey teröristlerin yok edilmesi" değerlendirmesini yaptı. Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün telefon görüşmesi yapacağını söyledi. Dışişleri Bakanı ayrıca, Varna'da yapılacak AB-Türkiye zirvesinde vize serbestisinin gündeme gelebileceğini söyledi.
Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu'nun açıklamasından satırbaşları şöyle:
- (Afrin'de yağma iddiaları) Güvenlik güçlerimiz veya ÖSO hiç kimse PKK gibi olamaz, kimse buna müsaade etmez. Halep'ten gelip de hırsızlık yapanlar da yakalandı. Yağma ve kötü muameleye karşıyız. Bu iddialar da inceleniyor. Asıl yağmayı YPG/PKK yaptı.
#Canlı: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, #AAEditörMasası'nın konuğu https://t.co/OLjTs10D93— AA Canlı (@AACanli) 22 Mart 2018
- (Erdoğan-Tillerson görüşmesi) Saçma sapan şeyler yazılıyor. Dışişleri Bakanı tercümanlık yapar mı? Cumhurbaşkanı isterse yaparım. Milletimiz bize güvenmiş ki yetki vermiş. Zaten Cumhurbaşkanımız ve Tillerson'la üçlü yaptığımız görüşmenin tüm detayları ertesi gün ortak açıklamaya da basın toplantısına da heyetler arası görüşmeye de yansıdı. Burada gizli saklı bir şey yok.
- (Menbiç konusu) Yol haritası konusunda arkadaşlarımız bir yakınlaşma sağladılar. Ama nihai noktayı eğer gidebilseydik 19 Mart'ta dışişleri bakanları olarak biz koyacaktık. Bu mutabakattan sonra bu yol haritasının uygulama safhasına geçecektik. Arayı da soğutmamak gerekir. O nedenle şimdi Tillerson'ın yetkilerini devrettiği (ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John) Sullivan ile Müsteşarımız Ümit Yalçın Bey görüşsün dedik. Şimdi bir tarih belirlemeye çalışıyorlar ki yeni dışişleri bakanı göreve gelinceye kadar çalışmaya arkadaşlarımız o düzeyde sürdürecek. Ara soğumasın ve bir an önce biz bu uygulama safhasına da geçelim.© REUTERS/ Muhammad Hamed
- ABD, YPG'ye silah veriyor, FETÖ'yü vermedi diye vatandaşlarımız kızıyor ama Dışişleri Bakanları arasında da bu şartlarda çalışmanın verdiği dayanışma ve kişisel dostluk oluşuyor. Dışişleri'nin temasları sürdürmesi lazım.
- Trump'ın ilişkileri normalleştirme arzusunda olduğunu biliyoruz. Ama sisteme biraz daha hakim olması gerekiyor. ABD tarafından da özellikle son zamanlardaki bu çalışmaların Trump'ın talimatıyla olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla ABD yönetiminin Türkiye'ye yönelik politikaları radikal bir şekilde değişmediği sürece yeni gelecek dışişleri bakanı da aynı anlayış içinde olacaktır diye düşünüyoruz.© AA/ Cumhurbaşkanlığı / Yasin Bülbül
- Cumhurbaşkanımızın 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sözü Sincar, Kandil için de YPG/PKK'nın olduğu her yer için de geçerli.
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