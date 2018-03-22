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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olarak AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı ile editörlerin sorularını yanıtladı.

    Çavuşoğlu: Afrin'de asıl yağmayı YPG yaptı

    © AA/
    Türkiye
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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrin'de ÖSO'nun yağmalama yaptığına yönelik iddiaları ciddiye aldıklarını belirtirken "Halep'ten gelip de hırsızlık yapanlar da yakalandı" dedi ve asıl yağmayı YPG'nin yaptığını söyledi.

    Çavuşoğlu, 'YPG'nin Menbiç'ten çıkmasından sonra yönetim ve güvenlik yapısını demografinin belirleyeceğini' söyledi ve Menbiç için "Plan uygulanmazsa yapılması gereken şey teröristlerin yok edilmesi" değerlendirmesini yaptı. Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün telefon görüşmesi yapacağını söyledi. Dışişleri Bakanı ayrıca, Varna'da yapılacak AB-Türkiye zirvesinde vize serbestisinin gündeme gelebileceğini söyledi.

    Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu'nun açıklamasından satırbaşları şöyle:

    • Recep Tayyip Erdoğan
      © AA/ Kayhan Özer
      Erdoğan'dan ABD'ye Menbiç çıkışı: Varsa cesareti olan buyursun, hodri meydan diyoruz
      Afrin'i yine Afrinlilerin yönetmesi gerekiyor. Bunun için çalışıyoruz. Nüfus oranına göre temsil sağlanmalı. Gönüllü geri dönüşleri destekliyoruz. Cerablus'ta yaptığımız gibi yapacağız. Burada demografi kriter olacak. Oranlar bu şekilde belirlenecek. İşin çerçevesi bu. Bunun tüm detaylarını bu yol haritasında net bir şekilde ortaya koyup sonra uygulamaya geçmemiz lazım Çerçeve budur. Münbiç'ten sonra da diğer bölgelere Rakka dahil Fırat'ın doğusundaki tüm bölgeler için bu geçerli olacak. Amaç tüm bölgeyi istikrara kavuşturmak.
    • (Afrin'de yağma iddiaları) Güvenlik güçlerimiz veya ÖSO hiç kimse PKK gibi olamaz, kimse buna müsaade etmez. Halep'ten gelip de hırsızlık yapanlar da yakalandı. Yağma ve kötü muameleye karşıyız. Bu iddialar da inceleniyor. Asıl yağmayı YPG/PKK yaptı.
    • (Erdoğan-Tillerson görüşmesi) Saçma sapan şeyler yazılıyor. Dışişleri Bakanı tercümanlık yapar mı? Cumhurbaşkanı isterse yaparım. Milletimiz bize güvenmiş ki yetki vermiş. Zaten Cumhurbaşkanımız ve Tillerson'la üçlü yaptığımız görüşmenin tüm detayları ertesi gün ortak açıklamaya da basın toplantısına da heyetler arası görüşmeye de yansıdı. Burada gizli saklı bir şey yok.
    • Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
      © REUTERS/ Muhammad Hamed
      Çavuşoğlu'ndan ABD'ye Menbiç yanıtı: 'Anlaşmaya vardık' demedik, anlayışa vardık
      (Menbiç konusu) Yol haritası konusunda arkadaşlarımız bir yakınlaşma sağladılar. Ama nihai noktayı eğer gidebilseydik 19 Mart'ta dışişleri bakanları olarak biz koyacaktık. Bu mutabakattan sonra bu yol haritasının uygulama safhasına geçecektik. Arayı da soğutmamak gerekir. O nedenle şimdi Tillerson'ın yetkilerini devrettiği (ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John) Sullivan ile Müsteşarımız Ümit Yalçın Bey görüşsün dedik. Şimdi bir tarih belirlemeye çalışıyorlar ki yeni dışişleri bakanı göreve gelinceye kadar çalışmaya arkadaşlarımız o düzeyde sürdürecek. Ara soğumasın ve bir an önce biz bu uygulama safhasına da geçelim.
    • ABD, YPG'ye silah veriyor, FETÖ'yü vermedi diye vatandaşlarımız kızıyor ama Dışişleri Bakanları arasında da bu şartlarda çalışmanın verdiği dayanışma ve kişisel dostluk oluşuyor. Dışişleri'nin temasları sürdürmesi lazım.
    • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
      © AA/ Cumhurbaşkanlığı / Yasin Bülbül
      Erdoğan: Trump kendini yalnızlığa itecek bir adım attı
      Trump'ın ilişkileri normalleştirme arzusunda olduğunu biliyoruz. Ama sisteme biraz daha hakim olması gerekiyor. ABD tarafından da özellikle son zamanlardaki bu çalışmaların Trump'ın talimatıyla olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla ABD yönetiminin Türkiye'ye yönelik politikaları radikal bir şekilde değişmediği sürece yeni gelecek dışişleri bakanı da aynı anlayış içinde olacaktır diye düşünüyoruz.
    • Cumhurbaşkanımızın 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sözü Sincar, Kandil için de YPG/PKK'nın olduğu her yer için de geçerli.
    Etiketler:
    Dışişleri Bakanlığı, Mevlüt Çavuşoğlu, Menbiç, Afrin, Türkiye, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
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