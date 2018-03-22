ABD'li diplomat, Rusya'nın S-400'lerine alternatifle Türkiye'ye geliyor

Türkiye'nin Rusya'dan satın almak için anlaşma imzaladığı S-400 füze savunma sistemlerine karşı Washington yönetimi kendi teklifini Ankara'ya sunacak.

Sabah'tan Ragıp Soylu'nun haberine göre, üst düzey bir Amerikalı diplomat, ABD Dışişleri Bakanlığı'nda askeri ve diplomasi ilişkiler departmanından sorumlu Büyükelçi Tina Kaidanow'un, Türkiye'yi ziyaret edeceğini söyledi.

Türk-Amerikan Savunma Endüstrisi Diyalogu kapsamında gerçekleşecek ziyarette, Amerikan tarafı S-400'lere alternatif olarak Patriot tipi füze savunma sistemlerini içeren bir teklif verecek.

ABD'li yetkili, kendi tekliflerinden umutlu olduklarını, ziyaretin zamanlamasının ise bu açıdan çok iyi olduğunu belirtti.

Türk yetkililer geçtiğimiz aylarda yaptıkları açıklamalarda Türkiye'nin S-400'e olan ilgisinin ana nedeni olarak ABD Kongresi'nin çıkarttığı zorlukları göstermişti. Amerikalı yetkili, Donald Trump yönetiminin silah satışlarını bir dış politika aracı haline getirdiğini, dolayısıyla artık Kongre'den silah satışlarının kolayca geçmesi için çalışacaklarını vurguladı.

Bir Türk diplomat ise, ziyaretin 31 Mart'ta gerçekleşeceğini belirtti.