ABD'li diplomat, Rusya'nın S-400'lerine alternatifle Türkiye'ye geliyor

Sabah'tan Ragıp Soylu'nun haberine göre, üst düzey bir Amerikalı diplomat, ABD Dışişleri Bakanlığı'nda askeri ve diplomasi ilişkiler departmanından sorumlu Büyükelçi Tina Kaidanow'un, Türkiye'yi ziyaret edeceğini söyledi.
ABD'li yetkili, kendi tekliflerinden umutlu olduklarını, ziyaretin zamanlamasının ise bu açıdan çok iyi olduğunu belirtti.
Türk yetkililer geçtiğimiz aylarda yaptıkları açıklamalarda Türkiye'nin S-400'e olan ilgisinin ana nedeni olarak ABD Kongresi'nin çıkarttığı zorlukları göstermişti. Amerikalı yetkili, Donald Trump yönetiminin silah satışlarını bir dış politika aracı haline getirdiğini, dolayısıyla artık Kongre'den silah satışlarının kolayca geçmesi için çalışacaklarını vurguladı.
Bir Türk diplomat ise, ziyaretin 31 Mart'ta gerçekleşeceğini belirtti.
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