'Mor Beyin'i deşifre eden Aktaş: Gül de, hurafeci dini geleneğin ürettiği marazlı sonucu eleştiriyor

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 'Mor Beyin' uygulamasını ortaya çıkaran avukat Ali Aktaş'la görüştü. Aktaş, "FETÖ soruşturmalarından neşet etmiş tüm meseleler ile adalet sorununa ve tıkanan siyasi iklime değin pek çok intibamı kendisine aktardım. Sayın Gül de hurafeci dini geleneğin ürettiği marazlı sonucu görüyor ve eleştiriyor" dedi.

ByLock tuzağı 'Mor Beyin' uygulamasını ortaya çıkartan ve 11.480 kişinin tahliyesini sağlayan avukat Ali Aktaş, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Ayazağa Kasrı'nda görüştü.

Saadet Partisi Antalya Siyasi İşler Başkanı da olan Aktaş, görüşmeyle ilgili "FETÖ soruşturmalarından neşet etmiş tüm meseleler ile adalet sorununa ve tıkanan siyasi iklime değin, pek çok intibamı kendisine aktardım. Sayın Gül de, hurafeci dini geleneğin ürettiği marazlı sonucu görüyor ve eleştiriyor" dedi.

Bugün 11.Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül ile Ayazağa Kasr’ında 1 saate yakın sohbet imkanı buldum. Fetö Soruşturmalarından neşet etmiş tüm meseleler ile adalet sorununa ve tıkanan siyasi iklime değin pekçok intibamı kendisine aktardım. Davetlerinden dolayı çok teşekkür ederim. pic.twitter.com/qZlFn6AzDX — Av. Ali Aktaş (@aliaktas7) March 21, 2018

​Sözcü'den Kamil Elibol'un haberine göre, görüşmeyi sosyal medya hesabından duyuran Aktaş, "FETÖ soruşturmalarından neşet etmiş tüm meseleler ile adalet sorununa ve tıkanan siyasi iklime değin pek çok intibamı kendisine aktardım. Davetlerinden dolayı çok teşekkür ederim. İntibam şudur. Sayın Abdullah Gül de hurafeci dini geleneğin ürettiği marazlı sonucu görmekte ve eleştirmekte. Bunun yanında soruşturma sürecindeki aşırılıkları tespit ile sürecin doğru, sağlıklı, ülkemiz ve dindar sosyoloji yararına en sağlıklı usulle yürütülmesini istemektedir" ifadelerini kullandı.