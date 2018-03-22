Nevşehir'de F-16 düştü: 1 asker yaşamını yitirdi

İlçeye bağlı Ovaören köyü yakınlarında askeri uçak düştü.
Bölgeye itfaiye ve sağlık ekiplerinin yanı sıra jandarma ekipleri sevk edildi.
Eğitim maksadıyla bölgede bulunan bir F-16 uçağı, Nevşehir civarında kaza kırıma uğramıştır.— TSK (@TSKGnkur) 22 March 2018
Genelkurmay Başkanlığı'nca, eğitim amacıyla bölgede bulunan bir F-16 uçağının Nevşehir civarında kaza kırıma uğradığı belirtildi.
TSK, tarafından yapılan açıklamada, "Eğitim maksadıyla bölgede bulunan bir F-16 uçağı, Nevşehir civarında kaza kırıma uğramıştır" denildi.
Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver ise, düşen askeri uçakta ilk belirlemelere göre 1 askerin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan ikinci açıklamada, yaşamını yitiren askerin naaşına ve düşen uçağın enkazına ulaşıldığı bildirildi.
Ayrıntılar geliyor…
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