Nevşehir'de F-16 düştü: 1 asker yaşamını yitirdi

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde askeri uçak düştü, bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İlçeye bağlı Ovaören köyü yakınlarında askeri uçak düştü.

Bölgeye itfaiye ve sağlık ekiplerinin yanı sıra jandarma ekipleri sevk edildi.

Eğitim maksadıyla bölgede bulunan bir F-16 uçağı, Nevşehir civarında kaza kırıma uğramıştır. — TSK (@TSKGnkur) 22 March 2018

Genelkurmay Başkanlığı'nca, eğitim amacıyla bölgede bulunan bir F-16 uçağının Nevşehir civarında kaza kırıma uğradığı belirtildi.

TSK, tarafından yapılan açıklamada, "Eğitim maksadıyla bölgede bulunan bir F-16 uçağı, Nevşehir civarında kaza kırıma uğramıştır" denildi.

Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver ise, düşen askeri uçakta ilk belirlemelere göre 1 askerin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan ikinci açıklamada, yaşamını yitiren askerin naaşına ve düşen uçağın enkazına ulaşıldığı bildirildi.

Ayrıntılar geliyor…