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    TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik

    TÜSİAD Başkanı Bilecik'ten OHAL eleştirisi: Normalleşme sürecine geçiyor olmamız gerekir

    © AA/ Ayşe Yıldız
    Türkiye
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    Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, birçok konuşmasında dile getirdiği gibi olağanüstü halin (OHAL) kaldırılması gerektiğini işaret etti: "İki yıla yakın bir süredir devam eden olağanüstü hal tedbirlerinden normalleşme sürecine geçiyor olmamız gereki."

    Türk Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik
    © Fotoğraf: Twitter
    TÜSİAD Başkanı Bilecik: Acilen olağan demokrasi ortamına dönülmeli
    Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde konuşan Bilecik, OHAL'le ilgili olarak şunları söyledi:

    "Bizim kendimize biraz daha fazla bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Acaba demokratik gidişatta herhangi bir eksiğimiz oluyor mu? Bu noktanın altını çizmeyi istedim. Bu noktada kendi öz eleştirimizi yapmalıyız. Normalleşme sürecinin daha hızlanması gerekiyor.  İki yıla yakın bir süredir devam eden olağanüstü hal tedbirlerinden normalleşme sürecine geçiyor olmamız gerekir. Hukukun üstünlüğünün perspektifi doğrultusunda da bakan bir yapımız olması gerekir ki, dış politikalarda çok daha başarılı olan, AB üyelik müzakerelerinde de veya diğer baktığımız konularla da farklı bir ülke olmamız açısından bunları son derece önemli görüyorum.

    İnanın Ortadoğu'da çalışan birçok arkadaşımız hem panelde hem de salonda olan Ortadoğu ülkelerinin Türkiye'ye daha fazla sıcak bakmalarının nedeni bizim Ortadoğulaşmamız değil, aksine batıyla yaptığımız iş birlikleri ve batıyla yaptığımız entegrasyondur. Birleşik Krallık'taki 2016 yılı Haziran ayı itibarıyla Brexit sürecinden sonra bir AB üyesiyle yapmış olduğumuz iş birliği artık bir müddet sonra bu realize olduğu zaman ortadan kalkacak. Bu, otomotivden tekstile, gıdadan kağıt ürünlerine bütün endüstrileri kapsayacak bir vergi problemi ve iş yapma zorluğunu ortaya koyan bir belgelendirme sorunu ortaya koyacak."'

    Süleyman Soylu
    © AA/
    Soylu'dan TÜSİAD Başkanı Bilecik'e: Birilerinin üfürmesiyle OHAL'in kaldırılmasını istiyorsun
    'TÜRKİYE, AK PARTİ'NİN İLK DÖNEMİNDE MÜTHİŞ BİR ÖYKÜ YARATTI'

    "Türkiye, 2002-2007 AK Parti'nin ilk döneminde müthiş bir öykü yarattı" diyen Bilecik, şu değerlendirmede bulundu:

    "Bir Türkiye öyküsü doğdu. Şimdi Türkiye'nin yeni bir öyküye ihtiyacı var. Bu acı ama gerçek değil, gerçeğin ta kendisini ve güzel bir gerçek. Biz bunun teknoloji alanından gelebilecek, özellikle içinde Sanayi 4.0'ı barındırabilecek, Türkiye'nin teknoloji yatırımını ön plana alabilecek bir noktadan çıkabilme ihtimalini çok yüksek görüyoruz. Acaba Türkiye'nin öyküsü katma değeri yüksek teknoloji alanından mı çıkar? Böyle bir hedefi daha sıklıkla konuşmamız gerekir." 

    Etiketler:
    Türk Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (TÜSİAD), Erol Bilecik, Türkiye
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