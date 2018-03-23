Çavuşoğlu'ndan Uruguay'a Çiftlik Bank telefonu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uruguaylı mevkidaşı Rodolfo Nin Novoa ile telefonda görüştü. Görüşmenin konusu, Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın oldu. 80 bin kişiyi milyonlarca lira dolandırdıktan sonra Mehmet Aydın'ın Uruguay'a kaçtığı iddia edilmişti.

Çavuşoğlu'nun Uruguay Dışişleri Bakanı Rodolfo Nin Novoa ile telefon görüşmesinda Mehmet Aydın'ın iadesi konusu gündeme geldi.

Türkiye, Çiftlik Bank CEO'sunu kırmızı bültenle arıyor. Ancak Aydın'ın, sokaklarında Ferrari ile gezerken görüntülendiği Uruguay'dan da kaçtığı öne sürülüyor.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, yakalanması için kırmızı bülten çıkartılan Aydın'la ilgili ''Tüm hukuki yollara müracaat edilmiştir. Yargı makamları titizlikle konuyu takip etmektedirler ve umuyoruz adalet yerini bulacaktır'' dedi.