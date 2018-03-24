Erdoğan: Yeniden dirilişe var mıyız?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Samsun'da partisinin kongresinde yaptığı açıklamalardan satırbaşları şöyle:
- Samsun 2019'da büyük ve güçlü Türkiye inşası davasında en önde yer almaya hazır mı? Samsun ülkemizi hak ettiği yere çıkarıyor muyuz? Diriliş hareketini Afrin ile başlattık, devamına var mıyız? Sizi ben yeniden dirilişin muştusu olarak kutluyorum. Yola çıkarken ne dedik? Uzun ince bir yoldayız gidiyoruz gündüz gece. Gideceğiz gündüz gece. Bu kararlılık ve samimiyet bize ayrı bir güç veriyor.
#Canlı: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Samsun Olağan İl kongresinde konuşuyor https://t.co/DjSyLQFGf6— AA Canlı (@AACanli) 24 Mart 2018
- Kardeşlerim milletimizin bize verdiği destek ve dualara hep hizmetle karşılık vermeye çalıştık. Samsun'a bu dönemde ciddi yatırımlar getirdik. 22 katrilyon yatırım getirdik. Bizden önce gelenler hep laf, laf, laf getirdi. Biz ise hep iş, iş, iş getirdik.
- Şimdi sizlere bir müjde vermek istiyorum Samsun'a ikinci bir devlet üniversitesi açıyoruz. Doğrudan şehrimizin ismini verdiğimiz üniversitenin kuruluş kararı YÖK'te alındı.
- Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3733'e ulaştı. Kimse Türk ordusuna, Türkiye'ye 'Suriye'de istila hareketi yapıyor' diyemez.
Ayrıntılar geliyor.
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