Erdoğan: Yeniden dirilişe var mıyız?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisine tekrar genel başkan olduğu günlerde bir metal yorgunluğundan bahsettiğini hatırlattı ve "Şimdi diriliş hareketini Afrin'le başlattık. Yeniden dirilişe var mıyız?" dedi.