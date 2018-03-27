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    CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek

    CHP: Erdoğan'ın açıklaması şehitlerimize büyük saygısızlık

    © Fotoğraf: CHP
    Türkiye
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    CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Afrin harekâtıyla ilgili “Artık metal yorgunluğu yok, Afrin’le beraber şimdi diriliş hareketi yeniden başladı” sözlerine tepki gösterdi: "Şehitlerimize büyük saygısızlık."

    Afrin yıkım at çocuk
    © REUTERS/ Khalil Ashawi
    TSK: Afrin'de bütün köyler kontrol altına alındı
    CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

    Alınan karar doğrultusunda, bundan sonra pazartesi günleri toplanacak MYK’nın basın açıklamasını, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan’ın yurt dışında bulunması nedeniyle Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek yaptı.

    'ÇOK BÜYÜK TALİHSİZLİK'

    Genel Başkan Yardımcısı Erkek basın açıklamasında özetle şunları söyledi:

    Bizim bildiğimiz kadarıyla ve milletimizin de bildiği kadarıyla metal yorgunluğu AK Partinin kendi içindeki bir yorgunluk. Bu açıklama, yani 'biz metal yorgunluğunu Afrin harekatıyla birlikte dirilişe çevirdik' açıklaması çok talihsiz bir açıklama. Şehitlerimize büyük saygısızlık, onu vurgulamak istiyorum. Afrin harekatı Türkiye’nin bir harekatıdır herhangi bir siyasi partinin harekatı değildir. Afrin şehitlerimizi de bu vesileyle bir kez daha rahmetle, minnetle anıyoruz.

    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA/ Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar
    Erdoğan'dan hedefindeki Boğaziçi öğrencilerine: Okuma hakkı vermeyeceğiz
    'BİR OLAYI BAHANE EDEREK TOPLUMU BÖYLE AYRIŞTIRMASI…'

    Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylar son derece üzücüdür. Öncelikle şunu söyleyeyim, üniversitelerde, bilim yuvalarında, okullarda her türlü şiddete karşıyız. Boğaziçi üniversitesinde birileri Afrin şehitlerimiz için lokma da dağıtabilir, bu çok doğaldır. Biz de dağıtıyoruz, herkes dağıtıyor. Bu tip etkinliklere müdahale edilmesini asla doğru bulmuyoruz. Ama bu müdahale sebebiyle siz üniversite öğrencilerini, toplumu ayrıştırma gayretine girmemelisiniz. Anayasamızda güvence altına alınan temel hak ve özgürlüklerden en önemlisi herkesin vicdan ve kanaat hürriyetine sahip olduğudur. Bir insan komünist de olabilir, kapitalist de olabilir, sosyal demokrat da olabilir, liberal demokrat da, muhafazakar demokrat da olabilir. Çünkü insanlar düşünce ve vicdan hürriyetine sahiptir ve hiç kimse düşüncesinden ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz. Ve hiç kimseye hakkında kesinleşmiş bir yargı kararı olmadan terörist, vatan haini diyemezsiniz. Anayasamızın 15. maddesinin son cümlesinde vurgulandığı gibi 'suçluluğu mahkeme kararıyla saptanıncaya kadar kimse suçlu sayılamaz.' Devletin en tepesindeki bir kişinin üniversitedeki bir olayı bahane ederek toplumu bu derece ayrıştırması, kutuplaştırması, insanları düşüncelerinden dolayı, görüşlerinden dolayı, ideolojilerinden dolayı ötekileştirmesi ve yok etmeye çalışması bize toplumsal barışı getirmez.

    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA/ Raşit Aydoğan
    Erdoğan'dan 'Afrin iç siyasete malzeme olmamalı' diyen Başbuğ'a tepki: Yazıklar olsun, gerekli cevabı alacak
    'AFRİN'İN OY UĞRUNA MALZEME EDİLMESİNİ KINIYORUZ'

    Ama bir kez daha vurguluyoruz Afrin harekatı ve Türkiye’nin mücadelesi bir siyasi partinin, bir kişinin mücadelesi değildir. Suriye’de çok uzun yıllardır yürütülen yanlış dış siyaseti bizim ordumuz kanıyla, canıyla büyük bedeller ödeyerek düzeltiyor. FETÖ’yle birlikte bu iktidar Türk Silahlı Kuvvetlerimize, ordumuza kumpaslar kurmasına rağmen, o kumpaslar ile demokrasiye bağlı, bu vatana bağlı yurtsever subaylar hiçbir suçları olmadığı halde yıllarca cezaevinde tutulmasına rağmen, Türk Silahlı Kuvvetlerinin itibarsızlaştırılmasına rağmen Silahlı Kuvvetlerimiz dimdik ayaktadır. O yüzden ordumuza müteşekkiriz ama bu mücadelelerin ve Afrin’in oy uğruna iç siyasete malzeme edilmesini de şiddetle kınıyoruz.

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    Etiketler:
    Zeytin Dalı Harekatı, AK Parti, CHP, Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem Erkek, Afrin, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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